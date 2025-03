Atât peptidele, cât și retinolul sunt frecvent utilizate în produsele de îngrijire a tenului, datorită proprietăților remarcabile ale acestora de combatere a ridurilor. Ştiţi, însă, care dintre aceste ingrediente este un antirid mai eficient? Specialiştii spun că peptidele sunt legături scurte de aminoacizi, care intră în structura proteinelor. În piele, au rol de a stimula celulele să producă mai mult colagen și elastină. Practic, ele furnizează pielii nutrienţii necesari pentru ca aceasta să-și mențină elasticitatea și fermitatea. Pe de altă parte, retinolul este o formă de vitamina A, renumită pentru proprietățile sale anti-aging. Prin modul său de acțiune, acesta ajută, practic, pielea să se autoregenereze, din interior. Mai exact, accelerează ritmul de îmbătrânire a celulelor epidermei, ceea ce ajută la eliminarea celulelor moarte și la apariția unui strat nou de piele.



Astfel de procese contribuie la reducerea vizibilă a ridurilor și la ameliorarea texturii pielii. De exemplu, cremele sau serurile cu peptide sunt indicate atunci când vreţi să reduceţi ridurile, liniile fine și să îmbunătăţiţi elasticitatea tenului. Retinolul, pe de altă parte, are și el proprietăți antioxidante remarcabile şi ajută la reducerea semnelor vizibile ale îmbătrânirii, cum ar fi ridurile și liniile fine. În plus, retinolul contribuie la reducerea petelor de vârstă și la îmbunătățirea texturii pielii.