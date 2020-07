Sursa foto Ciao

Crizele de nervi vă fac să vă simţiţi bolnavi şi anxioşi

Criza de nervi este un termen comun ce descrie un stres emoţional sau fizic capabil să determine pe cineva, temporar, să nu poată funcţiona în viaţa de zi cu zi. Este clar, furioşi suntem cu toţii la un moment dat, dar atunci când suntem stăpâniţi de o furie incontrolabilă, se poate spune că suferim o criză de nervi. Potrivit site-ului Life.ro, există mai multe semne şi simptome ce caracterizează criza de nervi. Astfel, din moment ce nu este asociată cu nici o situaţie medicală specifică, criza de nervi nu are o serie de simptome bine definite în afară de manifestarea incontrolabilă a furiei, o incapacitate de a funcţiona normal. În primul rând, susţin specialiştii, apare sentimentul de anxietate, depresie, iritabilitate şi senzaţia de plâns de neoprit. Vă simţiţi neajutorat, fără speranţă şi cu o stimă de sine foarte scăzută. În alte cazuri, oamenii au tendinţa de a se retrage, pentru evitarea situaţiilor sociale normale. Alteori, există posibilitatea de a vă simţi bolnav şi să lipsiţi de la serviciu câteva zile la rând. Totodată, crizele de nervi sunt generate de un program de somn neregulat, ce presupune prea multă sau prea puţină odihnă. Când se confruntă cu crize de nervi, oamenii pot întâmpina dificultăţi de concentrare şi imposibilitatea de a-şi aminti evenimentele importante ale zilei. Pe de altă parte, oamenii foarte nervoşi au sentimentul continuu de a fi epuizaţi fizic şi emoţional, adesea fără motiv. Nu în ultimul rând, ei pot avea dureri şi crampe generale şi inexplicabile. În situaţii extreme şi cazuri netratate, mai ales acelea care reflectă o boală mentală asociată cu psihoza, simptomele pot include şi halucinaţii, paranoia, deziluzii sau lipsa perspectivei.

