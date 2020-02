Cum poate fi diagnosticată, corect, boala celiacă

În urmă cu două decenii, despre boala celiacă nu se știa mai nimic. În prezent, atrag atenția specialiștii, o persoană din o sută este diagnosticată cu această afecțiune, cauzată de intoleranța la gluten. Afecțiunea poate să apară la orice vârstă, iar dacă nu este diagnosticată poate duce la probleme de sănătate din ce în ce mai grave.

Numărul celor care sunt depistați cu intoleranță la gluten, adică nu pot consuma produse pe bază de grâu, orz, ovăz sau secară este în creștere în ultimii ani. Declanșarea bolii poate fi la orice vârstă, preponderent la femei față de bărbați, iar dacă nu este diagnosticată, se ajunge la dezvoltarea unor alte probleme de sănătate, precum malnutriția severă, osteoporoză, infertilitate sau limfom intestinal. Pasul cel mai important, atrag atenția reprezentanții Asociației Române pentru Intoleranța la Gluten, este diagnosticarea.

„În cazul în care bănuiești că suferi de intoleranță la gluten, este recomandată vizita la un medic gastroenterolog. Un diagnostic inițial de intoleranță la gluten se obține în baza testelor de sânge. Ulterior, pentru confirmarea diagnosticului este recomandată, în cele mai multe cazuri, biopsia intestinului subțire. Atenție! Pentru ca testele de sânge să fie concludente, trebuie să nu elimini din dietă glutenul”, au arătat reprezentanții asociației.

Boala celiacă este dificil de diagnosticat. În primul rând, pentru că simptomele sunt foarte variate, care îi trimit pe medici cu gândul la afecțiuni din sfera digestivă până la cele de piele. În unele cazuri este asimptomatică.

„Mulți oameni se autodiagnostichează, încep diata pentru că au auzit că unei alte persoane îi face bine sau că ajută la slăbit sau, pur și simplu, că este o dietă «în tendințe». Chiar și o săptămână de privare de gluten poate duce la un rezultat al analizelor fals negativ. De aceea, înainte de a modifica dieta, trebuie să consulți medicul. Simptomele tipice, precum diareea sau crampele abdominale pot fi semne ale altor afecțiuni”, au mai arătat specialiștii.

Afecțiunea, greu de diagnosticat în cazul adulților

În cazul adulților, simptomele pot fi: anemie, defecte ale smalțului dentar, osteoporoză, artrită, stomatită aftoasă recurentă, creșteri inexplicabile ale transaminazelor hepatice, manifestări neurologice sau infertilitate, avorturi repetate, nașteri premature, copii mici pentru vârsta sarcinii. Rareori, pacienții adulți au diaree și tulburări severe metabolice. Din această cauză, diagnosticarea corectă cu boala celiacă a adulților este și mai anevoioasă.

Simptomele intoleranței la gluten, la copii

În cazul copiilor, simptomele pot să apară din primele luni de viață, a arătat dr. Cristina Mihai, medic primar pediatru cu specializare în diabet, metabolism și boli de nutriție, medic șef al Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei” Constanța.

„Copilul prezintă stagnare sau scădere în greutate după introducerea cerealelor în alimentație, anorexie, modificarea scaunelor, distenie abdominală, pierdere de masă musculară. Înainte de vârsta de nouă luni, copilul cu boala celiacă are şi vărsături, diaree severă. La vârstele mai mari, copilul are o statură mică, o anemie rezistentă la tratament, este mereu irascibil și are diaree”, a explicat medicul pediatru.

Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, simptomele se diversifică, incluzând deficit de vitamine și calciu, dureri abdominale, scaune frecvente, boli ale tubului digestiv.

Dacă boala nu este diagnosticată, iar glutenul eliminat din alimentație, pot să apară complicații. De exemplu, bolnavii pot să se confrunte cu dermatită hepetiformă (pete pruriginoase pe tot corpul, diminuarea funcției splinei și chiar instalarea diabetului zaharat insulino-dependent).