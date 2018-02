De ce are nevoie bebeluşul tău pentru a fi fericit

Orice bebeluş are câteva nevoi esenţiale pentru a creşte armonios şi sănătos, iar părinţii nu trebuie să fie neapărat experţi în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului ca să-i poată oferi acestuia un start bun în viaţă. Înainte de toate, un bebeluş fericit este cel care are parte de toată atenţia părinţilor şi în mod special a mamei sale. Potrivit specialiştilor BB Center din Constanţa, dragostea şi atenţia mamei sunt cele mai importante lucruri de care are nevoie bebeluşul în primele luni de viaţă.

„Afecţiunea pe care o simte cel mic are un impact direct şi măsurabil asupra dezvoltării fizice, mentale şi emoţionale a copilului”, au explicat aceştia. Apoi, ghemotocul de om are şi alte nevoi, pentru a se putea dezvolta armonios.

În primul rând, el nu trebuie înfăşat foarte strâns, cel puţin pe durata nopţii. Desigur, acest subiect este controversat, dar bebeluşii se simt în siguranţă atunci când sunt înfăşaţi, pentru că se simt ca în perioada în care creşteau în burtica mamei. În plus, înfăşatul îi ajută pe cei mici să-şi regleze mai bine temperatura corpului şi previne trezirile peste noapte din cauza reflexelor involuntare de tresărire (reflexul Moro).

Bineînţeles, el trebuie hrănit corect (hrana săracă în proteine, vitamine şi minerale, prea bogată sau prea săracă în calorii, poate încetini dezvoltarea şi îi poate chiar afecta IQ-ul). De asemenea, pentru a fi sănătos, bebeluşul are nevoie de comfort (scutecele ude şi infecţiile urechii îl epuizează) şi de un somn odihnitor.

Apoi, bebeluşii au nevoie de mişcare, întrucât ei au sistemul vestibular la nivelul urechii interne foarte dezvoltat şi mişcarea îi ajută să se liniştească.

„De aceea, aţi observat poate, bebeluşul dumneavoastră adoarme întotdeauna când este în maşină. Mamele care îşi poartă bebeluşii chiar şi în timp ce fac treabă prin casă, spun că aceştia sunt mai liniştiţi şi nu au probleme cu somnul. Atenţie însă la poziţionarea celui mic în sling/manducă/portbebe, pentru a evita deformarea coloanei şi probleme de postură”, au adăugat cei de la BB Center.

Este bine ca ei să stea pe burtică? Iată altă întrebare pe care mămicile şi-o pun deseori. Indiscutabil, cea mai bună poziţie pentru somnul bebeluşului este pe spate, dar statul pe burtică în timpul zilei este de mare ajutor pentru dezvoltarea bebeluşului şi îl ajută pe cel mic să-şi îmbunătăţească abilităţile motorii.

De asemenea, părinţii trebuie să interacţioneze cât mai des cu putinţă cu cei mici, pentru că acei copiii cărora părinţii le-au vorbit în prima copilărie au un IQ semnificativ mai mare şi un vocabular mai bogat decât cei care nu au fost stimulaţi verbal suficient. Aşa că, dragi părinţi, vorbiţi-le copilaşilor chiar şi atunci când le schimbaţi scutecele, când mănâncă sau atunci când le faceţi faci baie sau îi pregătiţi de somn.

Foarte importante sunt atitudinea şi comportamentul mamei. „Una dintre cele mai mari dovezi de dragoste faţă de bebeluş este să aveţi grijă de voi, în primul rând, pentru a putea avea grijă şi de el. Studiile arată că bebeluşii mamelor care suferă de depresie sunt, la rândul lor deprimaţi şi anxioşi, ceea ce perturbă dezvoltarea şi creşterea”, au adăugat specialiştii.