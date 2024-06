Corpul uman are propriile mecanisme de detoxifiere, dar, din când în când este benefică și câte o cură de detoxifiere, când trebuie să evitați alimentele procesate, să aveți o activitate fizică regulată, un somn adecvat. În plus, susțin medicii, pentru ca această cură de detoxifiere să funcționeze, este nevoie și de gestionarea stresului. Aceștia sunt factorii esențiali pentru menținerea echilibrului în organism.



Înainte de a lua decizia de a vă detoxifia organismul, este important să țineți cont de faptul că aceste cure, dacă sunt intense pot afecta echilibrul nutrițional și pot provoca reacții adverse. Tocmai de aceea, până să începeți orice program de detoxifiere sau curățare a colonului, consultați întotdeauna un medic, pentru a primi sfaturi personalizate și sigure. Potrivit dr. Mioara Merezeanu, atunci când doriți să vă orientați dieta către detoxifiere, puteți integra anumite categorii de alimente care să susțină funcțiile naturale de eliminare a toxinelor. Așadar, puteți include în dietă o varietate de fructe și legume proaspete, precum mere, citrice, fructe de pădure, morcovi, spanac și broccoli, pentru a beneficia de antioxidanți, vitamine și minerale. De asemenea, verdețurile cu frunze, cum ar fi sparanghelul și kale, furnizează clorofilă, sprijinind detoxifierea ficatului.



„Nu uitaţi să adăugaţi în alimentație și fructe uscate (prune, caise uscate) și semințe de in sau chia, pentru a obține fibre și nutrienţi esențiali. Optaţi pentru cereale integrale precum ovăzul, quinoa și orezul brun și alegeţi proteinele slabe, cum ar fi peștele, puiul fără piele, tofu sau leguminoasele. Totodată, este necesar a se include în dietă și condimente precum ghimbir și turmeric, cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii. În plus, puteţi bea ceaiuri din plante, precum ceaiul verde sau ceaiul de mușețel și să adăugaţi în apă lămâie pentru o hidratare cu potențial detoxifiant”, a explicat medicul.



Cele mai frecvente moduri prin care se face „detoxul”: să țineţi post pe o perioadă de 1-3 zile; să consumaţi sucuri proaspete din fructe și legume, smoothie-uri, apă și ceai; să beţi doar anumite lichide, cum ar fi apă sărată sau zeama de lămâie; să luaţi suplimente sau să folosiţi unele plante medicinale. Bineînţeles, a nu se uita de mișcare, care trebuie făcută în mod regulat, să renunțaţi complet la alcool, cafea, țigări și zaharuri rafinate.



Mare atenție, însă, pentru că dietele bazate doar pe lichide (sucuri din fructe și/sau legume) sau regimurile bazate doar pe smoothie-uri nu sunt o soluție minune și nu sunt recomandate. Vă puteți ajuta, însă, organismul să se detoxifice dacă adoptați un stil de viață sănătos.



Iată mai jos câteva modalități prin care puteți „reîntineri” acest sistem de detoxifiere, pentru ca organismul să funcționeze la cote maxime.



Reduceţi consumul de zahăr și de alimente procesate, întrucât acesta este asociat cu obezitatea și cu alte boli cronice: boli cardiovasculare, cancer și diabet. Aceste boli îngreunează procesul prin care corpul se poate detoxifica singur, în mod natural, bolile făcând daune la nivelul organelor care îndeplinesc un rol important (de exemplu, ficatul și rinichii). Consumând mai puține alimente îndulcite cu zahăr și mai puține alimente nesănătoase, vă veţi menține sănătos acest sistem propriu de detoxifiere. De asemenea, apa nu doar că potolește senzația de sete, ea reglează și temperatura corpului, lubrifiază articulaţiile, ajută digestia, ajută absorbția nutrienţilor și detoxifică organismul, prin îndepărtarea toxinelor și altor substanțe care nu sunt utile.