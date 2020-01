Detoxifierea vă permite să aveţi un corp sănătos

Acum, după sărbători, ar fi bine să începeți o cură de detoxifiere a organismului, mai ales că, luna trecută, ați consumat o mulțime de alimente grase.

Prin acest proces de detoxifiere, susțin specialiștii, se poate reduce incidența de apariție a numeroase probleme de sănătate, cum ar fi oboseala cronică, imunitatea scăzută, alergiile, durerile de cap, scăderea capacității de concentrare sau mâncărimile pielii.

Angela Butnaru, nutriționist, este de părere că, de regulă, organismul este capabil să se curețe singur, dar creșterea nivelului de stres, lipsa exercițiilor fizice, dieta necorespunzătoare și stilul de viață nesănătos îl pot deregla. Ca urmare, cum nu putem evita în totalitate toxinele, este important să știm cum ne putem ajuta corpul să scape de ele.

În ultimii ani, s-a stabilit o legătură directă între consumul de zahăr și o mulțime de probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea, diabetul, inflamațiile care pot duce la afectarea membranei celulelor etc. Astfel, cu cât sunteți mai stresați, cu atât mai mult avem tendința de a ne baza pe alimentele și băuturile care conțin zahăr și care ne oferă un plus de energie pe termen scurt, și pentru care, însă, plătim cu vârf și îndesat din punctul de vedere al sănătății.

„Încercaţi să renunțaţi la consumul de zahăr și așa veţi preveni acumularea de kilograme în plus, îmbătrânirea prematură și chiar dezechilibrul energetic. Se recomandă consumul ceaiului de lemn dulce, care - culmea! - conține zero calorii. Această plantă are proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene, precum și multe alte beneficii pentru sănătate. Alte ceaiuri care vă pot satisface nevoia de dulce sunt cele de mentă și scorțișoară”, explică nutriţionistul.

Şi verdețurile ajută detoxifierea, iar cele mai bune din acest punct de vedere sunt verdețurile cu un gust amar. Atunci când mănânci rucola, păpădie sau năsturel, este stimulat ficatul pentru a curăța mai eficace organismul.