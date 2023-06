Durerile de stomac pot ascunde o mulţime de probleme de sănătate

De cele mai multe ori, o durere puternică de burtă trădează o esofagită, gastrită, ulcer gastric sau duodenal. În acest caz, ea este declanşată de condimente, de stres, dar şi de crudităţi, de alcool, dulciuri şi mâncăruri de tip fast-food. Până ajungeţi la medic este bine să ştiţi că aceasta poate fi calmată de lapte sau medicamente care scad aciditatea gastrică. Este foarte important, însă, să recunoaşteţi primele semne ale bolii şi să mergeţi urgent la medic.



În foarte multe cazuri, durerea de stomac este uşoară şi apare imediat după masă sau în situaţii stresante. Alte simptome sunt greaţa şi vărsăturile, lipsa poftei de mâncare, indigestia şi balonarea.



Sunt și situații în care durerea de stomac este intensă, de obicei ca o arsură. În ulcerul duodenal, de exemplu, ea apare la 1-3 ore după masă, iar în cel gastric este mai uşoară.



Din păcate, o agravare a unei gastrite netratate, ulcerul gastric are potenţial de cancerizare, avertizează dr. Cristian Doru Gavrilă. Printre simptome se află: vărsături cu sânge, modificarea apetitului alimentar sau scăderea bruscă în greutate. Cele mai frecvente cauze sunt tutunul, alcoolul, stresul şi tratamentul cu analgezice. Prezenţa acestora este semnalată, de obicei, prin durere ascuţită care porneşte din capul pieptului şi coboară spre partea dreaptă, sub coaste. Durerea se poate agrava după masă. Aceste formaţiuni apar ca urmare a unei diete bogate în grăsimi sau a disfuncţiei vezicii biliare. Dacă este vorba de un reflux gastroesofagian, trebuie să ştiţi că, în cazul acestei boli, apar dureri sau arsuri sub stern, care se amplifică după masă sau în poziţia culcat.



Dacă refluxul apare doar de câteva ori pe an nu se impune tratament, altfel însă este important să fie tratat. Netratată, însă, afecţiunea poate duce la o esofagită de reflux. „Acestă agresiune acidă se traduce prin alterarea epiteliului esofagian, care duce la apariţia de cicatrici ce împiedică înaintarea mâncării prin esofag”, explică medicul. De regulă, durerea este de severitate variabilă, dar persistentă şi se agravează treptat şi devine chinuitoare, trece doar cu calmante, dar apoi reapare. Altfel spus, este o boală perfidă, care poate fi recunoscută abia în stadii avansate. Cel mai des, apare pe fond de gastrită cronică atrofică şi în urma consumului de alimente conservate prin sărare, de condimente iuţi sau de afumături. Totodată, durerea hepatică este localizată sub coaste, în partea dreaptă, şi poate fi însoţită de scădere în greutate şi edeme ale membrelor inferioare, iar pentru diagnostic sunt recomandate teste hepatice. Şi colonul iritabil dă aceleaşi semne, iar disconfortul (care este însoţit de zgomote intestinale, alternanţă diaree - constipaţie, balonare sau flatulenţă) apare în condiţii de stres. Pentru colonul iritabil, cea mai indicată analiză este colonoscopia. Menţionăm că şi afecţiunile de cauză ginecologică se pot ascunde în spatele celebrului simptom. De obicei, acestea sunt localizate în partea de jos a abdomenului, fie central, fie lateral, şi sunt însoţite de tulburări ale ciclului menstrual, scurgeri vaginale şi chiar anemie. În acest caz, examenul ginecologic este de neevitat.