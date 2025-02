De multe ori, pentru a da un diagnostic cât mai exact, medicii le recomandă părinților să le facă celor mici o ecografie de părți moi, adică o investigație imagistică non-invazivă, care presupune examinarea cu ultrasunete a țesuturilor moi superficiale, atât piele sau țesut subcutanat, cât și organe superficiale, cum sunt mușchii și ganglionii limfatici. În acest fel, orice regiune a corpului poate fi explorată cu ajutorul ecografiei de părți moi.



Specialiștii sunt de părere că investigația în discuție completează, practic, examenul clinic realizat de către medic, deși sunt și situații în care se recurge la această investigație numai după ce constată anumite deformări pe piele sau dureri în regiunea respectivă. În concluzie, diagnosticul cert se pune în urma examenului clinic, ecografiei de părți moi și altor analize specifice, de la caz la caz. De asemenea, conlucrarea între specialiști, completată de investigații, conduce la stabilirea unui diagnostic cu certitudine. Pacienții trebuie să știe, însă, că nu este necesar să faceți o ecografie de părți moi în scop de screening, aceasta făcându-se numai la recomandare medicală.



În privința semnelor care prevestesc apariția unor astfel de probleme, acestea includ deformările cutanate sau în diferite zone ale corpului - latero-cervicale, axilă, zona inghinală sau orice modificare de culoare a pielii, precum alunițe care își modifică forma și dimensiunile. Așadar, dacă aveți de-a face cu așa ceva, este foarte posibil ca medicul să vă recomande o ecografie de părți moi pentru a investiga amănunțit problemele de care suferiți și a pune, bineînțeles, un diagnostic. Așadar, cu ajutorul acestei proceduri, pot fi evaluate o serie de tumori benigne, cum ar fi lipoamele, hemangioamele, hematoamele, sau maligne, inclusiv metastazele.



Când se face procedura?



Totodată, o ecografie de părți moi poate măsura grosimea și adâncimea invaziei, poate stabili limitele tumorilor, poate urmări leziunile după excizia chirurgicală, prin crioterapie sau laser, mai ales în cazul melanomului, care este cea mai agresivă formă de cancer de piele.



În unele cazuri, chiar și copilașii au nevoie de ecografie de părți moi. Când se face procedura? Potrivit dr. Ionela Popescu, medic pediatru, investigația este indicată când se observă că pe piele există elemente ce se simt sub piele la atingere (corpi străini, hematoame, chisturi, etc). Practic, ecografia are rolul de a determina dimensiunile ecografice, raportul cu structurile din jur. Totuși, trebuie ținut cont de faptul că nu se recomandă a se face acest tip de ecografie dacă micul pacient prezintă leziuni ce zemuiesc. Deseori, părinții se întreabă dacă procedura este dureroasă. Răspunsul este nu.



„Copilul simte doar gelul rece și umed, dar un mediu primitor și înțelegerea celor din jur ajută colaborarea cu copilul. Referitor la durata ecografiei, aceasta durează câteva minute și depinde de colaborarea medicului cu copilul, de abilitățile practice ale celui ce face ecografia, cât și de performanțele aparatului. Foarte important, rezultatele se dau pe loc, nu este nevoie să așteptați prea mult până când să intrați în posesia acestora. În caz de nevoie, dacă leziunea cutanată evoluează, aceasta va necesita o reevaluare ultrasonografică”, explicat medicul.



Pentru pacienţi, evaluarea leziunilor cutanate se face, tot timpul, cu sonde liniare cu frecvență înaltă, iar pentru evaluarea vascularizației tumorilor se folosesc și Doppler Color și Power Doppler.