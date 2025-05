În ziua de azi, epilarea definitivă cu laser reprezintă una dintre cele mai căutate proceduri. Foarte multe doamne și domnișoare, dar și unii bărbați apelează frecvent la această metodă pentru a scăpa de părul nedorit din orice zonă a corpului. Este dureros? Clar nu. În plus, procedura oferă rezultate vizibile într-o perioadă scurtă de timp, și, spre deosebire de alte metode, nu este dureroasă, iar firele de păr dispar definitiv.



Cum, probabil, știți deja, la ora actuală, există mai multe metode de îndepărtare a firelor de păr nedorite. De exemplu, puteți recurge la epilatul cu ceară, cu zahăr, cu cremă depilatoare, cu benzi, cu lama de ras etc. Desigur, acestea sunt utile și au prețuri relativ accesibile, însă vin însoțite de numeroase neplăceri. Cel mai frecvent dezavantaj al metodelor clasice de îndepărtare a părului este dat nu de durere, ci de rezistența rezultatului. Fie că vorbim de epilarea inghinală cu ceară sau de cea cu ajutorul lamei de ras, rezultatul, adică pielea netedă și fină mult dorită, nu durează niciodată atât cât vă doriți.



În plus, aproape toate soluțiile pe care le știți favorizează creșterea pe sub piele a firelor de păr, foliculita fiind o problemă deranjantă nu doar din punct de vedere estetic, ci și fizic. Potrivit Ceraselei Brumă, specialist în înfrumusețare, puteți uita de toate neplăcerile și vă puteți bucura de o piele fină și sănătoasă timp îndelungat, cu ajutorul laserului Dioda.



„Epilarea cu laser este un tratament care reduce pentru totdeauna părul de pe corp. Tratamentul utilizează impulsuri rapide de lumină infraroșie cu consum scăzut de energie pentru a minimiza disconfortul. Este sigur pentru majoritatea tipurilor de piele și este foarte eficient pentru eliminarea părului. Ce se întâmplă, de fapt? Impulsurile de lumină infraroșie încălzesc pigmentul din foliculul de păr pentru a ucide celulele de la rădăcina părului. Astfel, cu fiecare tratament secvențial, există mai puține celule care generează părul, iar celulele sunt eliminate definitiv pentru a împiedica regenerarea părului”, a subliniat specialistul.



Tratamentul este, de obicei, foarte confortabil pentru majoritatea ariilor de tratament. Datorită capului laser cu funcţia de criogenare, durerea este practic inexistentă, iar după prima intervenţie, părul va fi absent timp de până la şase săptămâni. Desigur, fiecare intervenţie ulterioară va elimina celulele de păr suplimentare, iar după terminarea seriilor părul va fi practic invizibil. Menţionăm că tratamentul poate fi aplicat pe față, buza superioară, bărbie, gât, piept, umeri, axilă, brațe, antebrațe, abdomen, inghinal.