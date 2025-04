Ceaiul de păducel are numeroase beneficii pentru sănătate. De exemplu, susţin medicii, poate reduce acumularea de lichide în țesuturi, ceea ce înseamnă și că poate să ușureze simptomele insuficienței cardiace congestive. În plus, fructele de păducel pot acționa și ca diuretic, ajutând la tratarea problemelor renale. Cel mai important, însă, această băutură echilibrează funcțiile inimii, reglează hipertensiunea arterială, fluidizează sângele și previne apariția cheagurilor și trombozelor. În acelaşi timp, calmează durerile în caz de angină pectorală și tulburările de ritm cardiac (palpitațiile), întărind mușchiul cardiac și forța acestuia. Totodată, dilată vasele de sânge, facilitând circulația către toate organele din corp.



Medicii susţin că ceaiul de păducel are capacitatea de a reduce nivelul de colesterol rău din sânge. Printre alte beneficii se numără și îmbunătățirea stărilor de anxietate, depresie sau stres cronic, iar în cazul femeilor aflate la menopauză, se calmează stările de agitație și nervozitate, bufeurile, transpirația excesivă etc. Ca orice alt remediu pe bază de plante, ceaiul de păducel are și câteva contrandicații. De exemplu, nu poate fi consumat în același timp cu tratamentul pentru reducerea tensiunii arteriale, întrucât poate accentua efectele medicamentelor. Nici femeile însărcinate nu trebuie să îl consume, deoarece poate cauza probleme fătului.