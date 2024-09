Plantele nu numai că schimbă aspectul casei, dar schimbă și aerul din apartament, absorbind dioxidul de carbon și oferind, în schimb, oxigen.



Deci, acestea vin numai cu beneficii. Ei bine, lucrurile se schimbă atunci când apare un copil în peisaj. Bebelușii sunt greu de urmărit încontinuu, așa că nu este exclus ca, într-o secundă de neatenție, micuțul să înfulece cu poftă o frunză a plantei decorative. Acest lucru nu are urmări tragice pentru plantă, care se regenerează fără probleme, însă poate avea pentru copil, dacă planta consumată este toxică. Dacă se întâmplă acest lucru, este foarte important să ajungeți cu cel mic la spital, mai ales dacă acuză dureri abdominale, vomită, are amețeli sau dacă pe piele i-a apărut o reacție alergică.



Trebuie să rețineți că, în timp ce unele plante pot provoca o erupție minoră pe piele, altele pot duce la probleme de sănătate mai grave și chiar pot fi fatale. În plus, cristalele de oxalat pot provoca umflături și iritații la nivelul gurii, limbii, gâtului sau pielii, ceea ce poate duce la o senzație de arsură. Dacă sunt ingerate, plantele mai pot provoca dureri de stomac sau pot îngreuna respirația și vorbirea etc. De exemplu, calele albe cauzează iritații și durere la nivelul cavității bucale, atunci când sunt mestecate. Stânjenelul, de asemenea, nu are ce să caute în casă dacă aveți un copil mic care obișnuiește să mănânce tot ce îi pică în mână. Odată consumat, acesta provoacă amețeli, grețuri, vărsături și deranj stomacal.