În mod normal, pielea produce un anumit tip de ulei, care poartă denumirea de sebum. Potrivit specialiștilor, pielea grasă, cum i se mai spune, poate determina un aspect foarte lucios și pori dilatați. De cele mai multe ori, problema este întâlnită în rândul tinerilor, dar și la unii adulți. Ca urmare, pentru a gestiona simptomele, este important să vă concentrați pe echilibrarea nivelului de sebum, care se poate localiza pe față, scalp și partea superioară a trunchiului. La nivelul feței, cel mai des se găsește pe anumite zone: frunte, nas, sprâncene și bărbie.



Printre simptomele cele mai comune se pot regăsi: acnee, pori dilatați, piele foarte lucioasă sau cu aspect gras, puncte albe (comedoane închise), puncte negre (comedoane deschise), dermatită seboreică (mătreață), senzații de mâncărimi ale pielii, precum și un aspect al pielii asemănător cu al unor solzi de culoare albă sau galbenă.



Dacă vă întrebați care sunt cauzele excesului de sebum pe piele, gândiți-vă că anumite practici și obiceiuri de igienă pot agrava simptomele. De exemplu, săpunurile, loțiunile și alte produse preparate cu alcool sau ulei pot irita pielea și pot descompune stratul cornos. Ele pot elimina temporar uleiul în plus, dar acțiunea lor poate stimula creșterea producției. În plus, aveți șanse să aveți mai mult ulei pe piele pe durata verii decât ați avea toamna sau iarna, un motiv în plus să folosiți o cremă hidratantă mată și șervețele pentru a înlătura surplusul de sebum.