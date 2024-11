Probabil că puțini sunt aceia care nu folosesc deloc antiperspirante. Pentru cei care sunt obișnuiți să le folosească, zi de zi, acele persoane trebuie să știe că acestea nu doar că sunt aplicate în apropierea zonei mamare, dar conțin ingrediente potențial dăunătoare, cum ar fi sărurile de aluminiu.



Dr. Alina Suru, medic dermatolog a declarat că sărurile de aluminiu sunt folosite ca antiperspirant de peste 100 de ani, în marea majoritate a spray-urilor, stick-urilor și roll on-urilor de pe piață.



„Sărurile de aluminiu sunt ingredientele active folosite în antiperspirante și acționează prin blocarea glandelor de transpirație de sub braț. Astfel, ele împiedică transpirația să ajungă pe suprafața pielii și reduc mediul umed, în care se înmulțesc bacteriile ce favorizează apariția de mirosuri. Deși eficacitatea acestor produse este clară și nici un studiu nu a demonstrat o legătură de cauzalitate directă între ele și cancerul de sân, utilizarea sărurilor de aluminiu în produsele cosmetice și de îngrijire rămâne un subiect larg dezbătut”, a explicat medicul.



Specialistul spune că este foarte important să facem diferența între antiperspirante și deodorante, care reprezintă două produse diferite. Astfel, primele au rolul doar de a reduce mirosul corpului și nu conțin săruri de aluminiu, ci doar parfum și compuși antibacterieni, în vreme ce antiperspirantele sunt menite să reducă transpirația.



Dr. Suru a precizat că studiile cercetătorilor arată că majoritatea cancerelor de sân se dezvoltă în partea superioară a sânului, zona cea mai apropiată de axilă, unde sunt aplicate antiperspirantele.



Ultimele studii au demonstrat că substanțele chimice din antiperspirante, inclusiv sărurile de aluminiu, sunt absorbite în organismfoarte ușor, mai ales atunci când pielea este proaspăt epilată.



„În continuare, ele interacționează cu ADN-ul și pot produce modificări cancerigene în celule sau pot interfera cu estrogenul, hormonul feminin despre care se știe că influențează creșterea celulelor asociate cancerului mamar”, a adăugat dermatologul.



Măsuri de prevenție



Ca urmare, persoanele care sunt îngrijorate cu privire la sărurile de aluminiu din antiperspirante, dar nu vor să renunțe la ele, pot opta pentru diminuarea expunerii prin folosirea unor produse cu concentrație mică de aluminiu, a deodorantelor fără aluminiu sau a altor metode de diminuare a transpirației (toxina botulinică, iontoforeza etc).



Precizăm că la ora actuală există pe piață o gamă diversificată de deodorante fără aluminiu. Înainte de toate, însă, nu uitați că aluminiul există și în alimente, conservanți alimentari, ambalaje, medicamente, cosmeticele fiind doar o sursă minoră. Piatra de alaun, foarte populară printre promotorii cosmeticelor naturale este, la rândul ei, un compus natural al aluminiului. Această piatră de alaun este un mineral natural inodor. Comercializată sub forma de stick, ea este una dintre alternativele de combatere a transpirației. Cu o formulă care nu inhibă procesele de detoxifiere naturală (lăsând glandele sudoripare să lucreze în voie), ea le vine totuși de hac bacteriilor ce produc un miros neplăcut, cu toate că nu păstrează pielea perfect uscată.