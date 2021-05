Fructul litchi conține foarte multă vitamina C

Litchi este un fruct minune care a apărut și pe piața românească. Acesta își are originile în China, dar este cultivat și în Vietnam, Thailanda, India, Australia, Hawaii. Fructul mai este numit și „pruna chinezească”. Acesta are dimensiunea cuprinsă între doi și patru centimetri, are o coajă aspră, de culoare roz sau roșie ce se desprinde ușor, atunci când fructul este copt. Litchi are gustul dulce de căpșune și trandafir, iar atunci când este uscat, are gust de stafide.

Fructul conține foarte multă vitamina C (o sută de grame de litchi acoperă necesarul zilnic de vitamina C), vitamina B, zinc, fier, betacaroten, calciu, magneziu, potasiu, fosfor. Litchi este benefic contra bolilor infecțioase, în prevenirea formării cheagurilor în sânge și a celulelor canceroase. În plus, litchi întărește sistemul osos, dinții, menține unghiile și părul sănătoase și favorizează asimilarea fierului în organism. Totodată, fructul are proprietăți diuretice și digestive, are efect energic, scade tensiunea arterială și favorizează formarea globulelor roșii.