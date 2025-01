Când sunt mici, copiii se confruntă cu o mulţime de boli, iar una dintre ele este şi herpangina, afecţiune cauzată de un virus. Boala se caracterizează prin apariţia unor ulceraţii mici în gură şi în gât, însă problema mai gravă este că infecţia poate cauza febră bruscă, dureri în gât, dureri de cap şi de ceafă etc.



Boala este cauzată de enterovirus, adică de un grup de virusuri, care afectează tractul gastrointestinal, dar migrează în alte părţi ale corpului. În mod normal, sistemul imunitar al copilului produce anticorpi care luptă cu infecţia, dar cum copiii mici nu prea au imunitate, pentru că nu şi-au dezvoltat încă anticorpii, acest lucru îi face susceptibili la enterovirusuri.



Desigur, herpangina este o boală virală des întâlnită în rândul copiilor, dar care poate afecta şi adulţii.



Potrivit dr. Alina Gheorghe, medic pediatru, aceşti enteroviruşi sunt extrem de contagioşi, însă vestea bună este că simptomele pot fi tratate şi dispar într-o săptămână sau maxim zece zile. În ceea ce priveşte simptomatologia, aceasta este diferită de la o persoană la alta, însă, în linii mari, poţi recunoaşte herpangina după următoarele semne: instalarea bruscă a febrei, dureri de cap, dureri de gât, umflarea ganglionilor limfatici, dificultate la înghiţire, pierderea poftei de mâncare.



Din păcate, simptomele sunt asemănătoare clasicului „roşu în gât”, iar părinţii tratează de cele mai multe ori greşit copiii, fără să mai ceară sfatul medicului. În plus, cum aceasta este o afecţiune ce apare în special vara, avertizăm părinţii să fie mult mai atenţi cu copilaşii, mai ales cei care merg la şcoală sau grădiniţă, calea de transmiterea a bolii fiind predominant fecal-orală, prin intermediul suprafeţelor contaminate sau a mâinilor murdare, dar este posibilă şi transmiterea pe cale respiratorie.



„În primă fază, băşicile apar pe cerul gurii şi în spatele gâtului, la aproximativ două zile de la instalarea infecţiei. Acestea au o culoare gri deschis, cu marginile roşii şi se vindecă destul de repede. Ca urmare, dacă bănuiţi că bebeluşul dumneavoastră are herpangină, ar fi cazul să-l duceţi cât mai repede la medic pentru un consult. Desigur, există şi câteva situaţii excepţionale ce ar trebui să vă trimită de urgenţă la medic:



febră mai mare de 41 de grade Celsius sau febră care nu dispare”, a declarat medicul.



Aşa cum spuneam, herpangina este de obicei cauzată de un virus din grupul de enterovirusuri, care se răspândesc foarte repede de la o persoană la alta. Trebuie precizat că herpangina mai poate fi luată şi în urma contactului direct cu materiile fecale, cu picăturile de salivă provenite din strănutul sau tusea persoanei infectate.



Specialistul a adăugat că virusurile pot supravieţui pe suprafeţe şi obiecte, precum blaturi sau jucării câteva zile, aşa că se recomandă o igienizare a casei după un episod de boală.



Deoarece băşicuţele care apar în urma herpanginei sunt extrem de roşii, medicul pediatru diagnostichează de obicei, această afecţiune doar pe baza unui examen fizic şi a unui istoric al simptomatologiei descris de părinte. Nu sunt necesare teste speciale pentru diagnostic.



Tratamentul este de obicei simptomatic ca în cazul majorităţii infecţiilor virale. Totodată, se recomandă antiinflamatoare şi antitermice pentru reducerea febrei şi a durerilor şi un consum cât mai mare de lichide.