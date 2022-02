Hrişca vă ajută să scădeţi în greutate

La ora actuală, hrișca este unul dintre ingredientele la modă, considerată chiar un ingredient miraculos în dietele-fulger. Specialiştii afirmă că nu conține gluten, deci nu prezintă niciun fel de probleme pentru cei care suferă de boala celiacă. Apoi, scade nivelul de colesterol și nivelul tensiunii arteriale. În urma cercetărilor recente, s-a constatat că hrișca reduce inflamația și fortifică pereții vaselor de sânge, îmbunătățind fluxul sangvin, datorită fitonutrienților pe care îi conține. Prin urmare, consumul acesteia are un dublu rol: cel de a preveni afecțiunile cardiace, dar și de a scădea nivelul colesterolului.



În plus, ea îmbunătățește digestia și accelerează recuperarea organismului în urma acțiunii diferiților factori de stres, datorită fibrelor și a complexului de minerale pe care le conține. Totodată, se crede că datorită acestor minerale, ar avea un rol în combaterea migrenelor și a degenerării sistemului nervos, contribuind la menținerea sănătății mentale. Datorită indicelui glicemic redus, hrișca poate fi consumată fără probleme de către cei care suferă de diabet. În plus, carbohidrații complecși sunt absorbiți mai lent în organism, ceea ce înseamnă că energia se eliberează treptat, iar nivelul glicemiei se menține constant. Datorită acestor carbohidrați și fibrei insolubile prezente în semințele de hrișcă, veţi avea senzația de sațietate pentru un timp mai îndelungat și, prin urmare, veţi scădea în greutate.