Implantul subperiostal reprezintă soluția optimă pentru pacienții cu probleme dentare, restaurând un arc complet de dinți sau o hemiarcadă. Este un implant personalizat, realizat conform necesităților fizice și mecanice ale zonei unde urmează să fie implantul. Totodată, acesta poate reprezenta baza unei reabilitări complete, când nici un dinte nu mai poate fi salvat sau a unei reabilitări parțiale (pe o hemiarcadă).



Acest tip de implant se prinde de corticală, protejând astfel osul de stresul provocat de țesuturile moi, având rezultate predictibile și fiind minim invaziv. Pentru a fi realizat, se folosește scanarea arcadei sau a zonei de interes, ceea ce permite specialistului să vizualizeze geometria zonei pentru o planificare în detaliu a cazului. În prezent, este o soluție excelentă atunci când inserarea de implanturi endoosoase nu este posibilă, în cazuri complexe, având în vedere precizia lor și faptul că nu trebuie să fie ajustate.



Pacienții edentați total, care nu mai au dinți deloc și care suferă de resorbții osoase severe pot acum, cu ajutorul implanturilor subperiostale, să renunțe la protezele mobile și să se bucure de dinți ficși. Implanturile subperiostale nu sunt propriu-zis niște implanturi clasice, adică niște șuruburi de titan, ci reprezintă, de fapt, lucrări mai complexe.



Haideți să aflăm împreună ce sunt, cum se realizează și care sunt pacienții eligibili pentru o asemenea intervenție stomatologică.



Cine sunt pacienții eligibili pentru un implant subperiostal



Implantul se recomandă pacienților cu atrofie severă a maxilarelor, implanturile intraosoase nefiind posibile în aceste situații. Intervenția mai este indicată: pacienților cu boala parodontală (parodontoză), descoperită tardiv, aceasta având timp să afecteze iremediabil osul, făcându-l să scadă ca volum și calitate; pacienților cu carioactivitate intensă, ajungând ca, într-un timp foarte scurt, să existe pe arcadă doar resturi de rădăcină dentară irecuperabile, susținute de un os redus ca și volum; pacienților care își doresc dinți ficși în 24 de ore, dar metoda cu implanturi endoosoase nu se poate aplica.



Totodată, implantul subperiostal poate fi aplicat pacienților care au pierdut dinții cu mult timp în urma (cu cât perioada de așteptare până se insera un implant este mai lungă, cu atât volumul osului scade); pacienților cărora nu li se pot realiza metode regenerative ale osului tip sinus lift, adiție de os verticală, din motive obiective (de exemplu, afecțiuni ORL cronice), dar totuși își doresc dinți ficși; pacienților la care adițiile de os realizate anterior nu au fost încununate de succes; pacienților care vor să renunțe la proteză sau au purtat proteză în trecut, ceea ce a dus la resorbția osului maxilar, acesta scăzând în volum din cauza presiunii exercitate de lucrarea mobilă; pacienților care au suferit o traumă din care a rezultat pierdere osoasă; pacienților care au trecut printr-o rezecție de os din cauza unui cancer.



Implantul subperiostal este un cadru de titan fabricat la comandă



Implantul subperiostal este un cadru (schelet) din titan, special fabricat pentru a reabilita zonele fără dinți ale maxilarului și mandibulei. Acesta se introduce subgingival și se prinde de os, pe exteriorul acestuia, cu ajutorul unor sisteme de fixare. Este singurul tip de implant ce nu necesită adiție de os, el fiind realizat după un plan perfect individualizat, folosindu-se de structurile anatomice prezente la maxilar și mandibulă. Pacientului i se scanează zona de interes și, pe baza imaginilor tip Computer Tomograf, se realizează un model 3D cu ajutorul unui echipament medical special creat pentru a analiza în detaliu problemele dentare. În felul acesta, medicul poate lua cea mai bună decizie referitoare la conturul, grosimea și poziționarea componentelor implantului subperiostal. Investigația, stabilirea planului de tratament, ghidarea chirurgicală și procedura chirurgicală de inserare se realizează în cadrul Clinicii M&M Dental Team de către dr. Cristian Mina, iar cadrul de titan este realizat în parteneriat cu Compania 3 D Fast în Padova, Italia.



Implantul subperiostal este un cadru de titan fabricat la comandă. Este conceput pentru a se sprijini deasupra osului mandibular, sub periost și este stabilizat printr-o combinație de țesut fibros și suport osos. Extensiile peri-mucoase asigură sprijinul și atașarea protezei. Necesitatea implanturilor subperiostale a apărut din cauza eșecului protezelor mandibulare amovibile de a asigura o funcție adecvată pentru pacientul edentat.



Utilizarea implanturilor subperiostale a scăzut constant în ultimii zece ani, în favoarea implanturilor dentare endosoase. Deși acești pacienți pot avea implanturi endostale în secțiunea anterioară, o restaurare RP-4 poate fi compromisă de o formă de arc care asigură o extindere antero-posterior foarte mică, creând astfel o consolă mare și o înălțime slabă a implantului/restaurației. Astfel, se va crea o șansă crescută de periimplantită. Un alt motiv pentru a folosi implanturi subperiostale este timpul necesar pentru finalizarea cazului. Supraproteza susținută pe implant subperiostal va avea o proteză stabilă în ziua intervenției chirurgicale, spre deosebire de o supraproteză susținută pe endostal, care va dura până la cinci luni pentru finalizare.



Intervenția, recomandată pacienților cu osul maxilar erodat sau celor care și-au pierdut dinții din spate



Primele implanturi subperiostale efectuate de Gershoff și Goldberg nu au fost produse dintr-o amprentă osoasă directă. A fost luată o amprentă de țesut moale, apoi a fost turnat și răzuit un model principal, conform la discreția imaginației clinicienilor, cu privire la manipularea lor manuală și o revizuire a radiografiilor. Pacientul a avut nevoie de o singură intervenție chirurgicală. S-au folosit șuruburi pentru a stabiliza implantul. Din păcate, acest implant a eșuat. Dr. Isaiah Lew și Nicholas Berman au dezvoltat procedura chirurgicală în două faze în 1951. Prima intervenție chirurgicală expune osul mandibular și se ia o impresie directă asupra acestuia. În același timp, se face o înregistrare a mușcăturii care înregistrează distanța de la creasta crestei mandibulare până la planul ocluzal al arcului maxilar. Substructura este fabricată de laboratorul dentar. În a doua intervenție se introduce implantul care are o adaptare precisă la mandibulă. Proteza provizorie este așezată în momentul celei de-a doua intervenții chirurgicale. Implanturile subperiostale CBCT au fost dezvoltate pentru prima dată de Kay și colaboratorii pentru a elimina a doua intervenție chirurgicală prin fabricarea unei replici exacte a mandibulei. CT-urile inițiale erau aparate de calitate medicală, care produceau radiații în exces, iar rezoluția a fost foarte inexactă în comparație cu scanerele CBCT de astăzi, care produc cantități minime de radiații.



Tehnica protetică de alegere pentru implantul subperiostal complet este o supraproteză RP-4. Înregistrările relațiilor centrate și verticale sunt utilizate de la protezele anterioare. Protezele dentare duplicate sunt fabricate utilizând chit pe suprafața intaglio și suprafața opusă. Încercarea protezei este apoi realizată pentru a face modificările necesare pentru o estetică și funcție optime.



Un implant subperiostal este de obicei recomandat pentru un pacient care are un os maxilar erodat și și-a pierdut toți sau majoritatea dinților din spate. Această procedură este utilizată numai pentru dinții din spate. Nu este folosit pentru dinții din față. Deoarece implantul este o structură metalică care se află deasupra osului maxilar și sub gingie, oferă suportul necesar unui implant fără a compromite în continuare integritatea structurală a unui os maxilar deja deteriorat. Unii pacienți ajung în situația de a fi eligibili pentru implanturi subperiostale, resorbțiile osoase fiind generate de problemele tiroidiene, de deficiența de calciu sau a vârstei înaintate.



Lucrări personalizate, diferite de la un pacient la altul



Uneori, lipsa osului este consecința unei afecțiuni ereditară, nu se datorează întotdeauna unei igiene orale inadecvate. La fel ca implanturile endostale, implanturile subperiostale se vor fuziona cu osul maxilar printr-un proces cunoscut sub numele de osteointegrare, astfel încât implantul dumneavoastră va avea o bază foarte stabilă. La fel ca un implant endostal, acesta va rămâne pe loc și nu va trebui să vă faceți griji că se mișcă sau alunecă. Cei care au maxilarul de mică adâncime pot să nu fie buni candidați pentru implanturi endostale, așa că de multe ori se folosesc implanturi subperiostale. Atâta timp cât sunteți într-o stare generală de sănătate bună și nu aveți contraindicații, atunci ar trebui să fiți un bun candidat pentru un implant subperiostal. Dacă un pacient are nevoie de un implant dentar, acesta este de obicei instalat prin utilizarea unui implant endostal. Acesta este un șurub metalic care este instalat chirurgical în osul maxilarului și, în timp, devine parte a osului maxilar printr-un proces cunoscut sub numele de osteointegrare. Atunci când pacientului îi lipsește suficient os maxilar pentru a susține șurubul sau dacă are un os maxilar foarte puțin adânc, atunci indicația este de a instala un cadru metalic - numit implant subperiostal - între osul maxilarului și gingii. Implanturile sunt apoi atașate de cadrul metalic.



Prin urmare, chiar și pacienții cu situații grave de rebsorbții osoase, pentru care nu se puteau face reconstrucții osoase, pacienții edentați total, care au purtat mult timp proteze mobile pot beneficia de o lucrare fixă datorită noilor tehnologii din stomatologie, aceste lucrări personalizate, aceste implanturi subperiostale, putând să asigure dinții ficși și în cazul acestor pacienți.



Tehnologiile avansează, se perfecționează, se realizează noi materiale, se găsesc noi soluții care vă pot ajuta să vă bucurați de dinți ficși. Totuși, nu trebuie să uitați că esențială rămâne grija voastră pentru sănătatea orală și pentru sănătatea voastră, în general.



Avantajele implanturilor subperiostale



În primul rând, pacienţii primesc lucrarea fixă numai după o singură intervenţie chirurgicală.



-Nu se realizează adiţii osoase complexe;



-Implantul subperiostal este un implant individualizat realizat specific după anatomia osoasă a fiecărui pacient;



-Operație minim-invazivă, în comparație cu sistemul Zygoma de implanturi zigomatice, care pe termen lung pot presupune anumite riscuri pentru pacient;



-Rezultate excelente.



DR. CRISTIAN MINA, MEDIC SPECIALIST/ Specializarea ortodonție și ortopedie dento-facială, UMF Târgu Mureș; absolvent al programului Master Course Oral Implantology, în cadrul Universității „Unicamillus” din Roma, în parteneriat cu Institutul Stomatologic din Toscana și prezidat de prof. Ugo Covani; teza disertație cu tema „Minimally Invazive Dental Implant Surgery” susținută în data de 21 ianuarie 2022; absolvent al Advanced Smile Design Workshop susținut de prof. Galip Gurel. De asemenea, dr. Cristian Mina urmează cursurile Programului Master Course on Implant Therapy and Edentulism 2023 organizat de Buser&Schuler Academy și Universitatea din Berna.



În anul 2024 urmează cursurile programului de Masterat Salama Implantology Masterclass.



