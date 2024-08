Endometrioza este o boală inflamatorie care poate afecta femeile de vârstă fertilă. Ce se întâmplă? Țesutul care căptușește uterul, numit endometru, se dezvoltă în afara uterului atunci când o femeie este diagnosticată cu această afecțiune. Boala se manifestă prin mai multe simptome, care includ dureri severe în zona pelvină.



Endometrioza reprezintă creşterea anormală a celulelor endometriale, în afara uterului şi poate afecta femeile tinere, în mod special, susţin specialiştii. „Endometrioza peretelui abdominal reprezintă o fixare a celulelor, de obicei, după o operaţie cezariană, alteori după o operaţie de endometrioză abdominală. Altfel spus, aceste celule se implantează la nivelul peretelui, ele putând fi transportate, deoarece există o comunicare inevitabilă fie între cavitatea uterină, fie endometrioza din abdomen şi perete. Aceste celule se pot fixa la nivelul peretelui abdominal, cresc, formând nişte tumorete care se comportă la fel ca endometrioza abdominală, adică sunt sensibile la palpare”, ne-a declarat dr. Vlad Tica.



Aceste formaţiuni, a precizat specialistul, pot avea dimensiuni diferite, iar intensitatea durerii se poate schimba de la o lună la alta şi variază foarte mult în rândul femeilor. În general, pacientele cărora li se pune acest diagnostic nu stau să crească foarte mult aceste tumori, ele prezentându-se la medic, nu neapărat pentru tumoarea în sine, cât pentru durerea care este provocată şi ele sunt ulterior excizate.



Trebuie precizat că aceste endometrioze de perete nu se malignizează, nu înseamnă cancer, ci apar după operaţiile de cezariană şi dau o stare de disconfort. În ceea ce priveşte tratamentul, acesta poate fi medical, cu anularea stimulării estrogenice, dar indicaţia specialiştilor este mai degrabă cea chirurgicală, cu excizia formaţiunii respective. „Intervenţia chirurgicală rezolvă problema cel mai bine, foarte rar existând recidive ale acestor formaţiuni, deoarece medicul este preocupat să scoată toată tumoarea, dar nu exagerat de mult, încât să intre în ţesutul sănătos, aşa că este foarte greu de evitat ca celule care nu se văd cu ochiul liber să nu rămână în patul tumoral şi la rândul lor să dezvolte o altă formaţiune ulterior. Aceste situaţii, însă, sunt foarte rare”, a explicat dr. Tica.



Partea bună este că diagnosticul nu afectează capacitatea de reproducere a femeii, ea putând oricând opta pentru o nouă sarcină, neavând nicio legătură cu fertilitatea. Dieta recomandată pentru a contracara simptomele endometriozei este una cu efect antiinflamator. Această dietă ar trebui ținută și atunci când simptomele nu se manifestă, deoarece endometrioza este o boală cronică.



Cert este că orice tip de dietă necesită recomandarea medicului și analize efectuate în prealabil. Toate acestea în condițiile în care unele persoane afectate vor avea nevoie și de suplimente alimentare. Rolul dietei este de a calma durerile, de a ține sub control simptomele aparatului digestiv și eventual de creștere a fertilității. Potrivit studiilor, alimentele recomandate în dieta pentru endometrioză sunt cele care luptă împotriva inflamației din corp. Așadar, organismul are nevoie de alimente bogate în nutrienți, fibre, antioxidanți și grăsimi sănătoase. Fructele și legumele sunt principalele tipuri de alimente recomandate, pentru aportul lor de vitamine și minerale, dar citricele și fructele de pădure sunt indicate în mod special, pentru aportul de antioxidanți.



De asemenea, proteinele din plante sunt recomandate în dieta pentru endometrioză pentru a evita inflamațiile produse de către cele de origine animală. Acestea pot fi preluate din fasole, mazăre, linte, năut, soia, semințe și nuci. Aceste alimente sunt și surse importante de fibre, pe lângă fructe și legume.