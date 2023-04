Intervenții care ajută la ameliorarea durerii sau corectarea unei deformări a picioarelor

În unele situații, medicii recomandă efectuarea unei artrodeze a piciorului, care este o intervenție chirurgicală în care cele două piese osoase care alcătuiesc articulația sunt fuzionate sau fixate definitiv. Scopul este ameliorarea durerii sau corectarea unei deformări a membrului. Potrivit specialiștilor, fracturile cu un proces slab de vindecare, artrita reumatoidă și infecțiile sunt principalele cauze ale deformării și durerii în această regiune anatomică, iar în cazul particular al gleznei, opțiunile sunt proteza articulară sau artrodeza. A doua opțiune are prioritate, deoarece are rezultate previzibile, iar complicațiile sunt mai puține. Intervenția chirurgicală este efectuată atunci când metodele nechirurgicale de corectare a problemei nu au dat randament.



Artrodeza se efectuează într-o sală de operație, sub anestezie generală sau rahidiană. Intervenția presupune rezecția cartilajelor articulare, iar acest lucru permite contactul direct între cele două suprafețe osoase. Apoi, se folosește o metodă specială pentru a menține țesuturile dure fixe. Practic, cartilajul protejează articulația, acționând ca un amortizor. Ca urmare, rezecția cartilajului articular nu este altceva decât îndepărtarea cartilajului, a membranei sinoviale și a capsulei acesteia. Pentru a fuziona oasele, se pot folosi șuruburi (lungi sau scurte), plăci sau bare de oțel. După artrodeza piciorului, articulațiile au nevoie de 8 - 16 săptămâni pentru a fuziona complet. Apoi, este necesar un tratament de reabilitare prin kinetoterapie.