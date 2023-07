Interviu - conf. univ. dr. Sârbu Nicolae

medic primar radiologie – imagistică medicală

supraspecializare în imagistică musculo-scheletală și neuroimagistică

1. Deși aveați o carieră de succes în străinătate, unde ați lucrat un deceniu, ați decis să vă întoarceți în România. Care au fost motivele care v-au determinat să luați această decizie?

Este o întrebare care mi se pune frecvent, mulți sunt surprinși de această decizie. Adevărul este că întotdeauna am avut gândul de a reveni în țară, dar nu oricum. Am vrut mai întâi să mă formez cât mai bine, să acumulez cât mai multă experiență și să observ cum se practică medicina de vârf, pentru a putea implementa ulterior și în România cunoștințele acumulate, astfel încât să pot avea un impact benefic asupra celor din jurul meu, asupra comunității.

2. Aveți o vastă experiență profesională în neuroimagistică și imagistică musculo-scheletală. Cât de importantă este supraspecializarea în creșterea calității actului medical și cât de utilă considerați supraspecializarea pentru un medic radiolog din România?

Este extrem de importantă pentru orice medic, indiferent de locul unde își exercită activitatea. Volumul de informații este enorm, ceea ce face imposibilă cunoașterea tuturor aspectelor imagistice din cadrul fiecărei specialități medicale și chirugicale. De aceea, supraspecializarea este o consecință firească a tuturor progreselor din cadrul imagisticii, crescând calitatea actului medical prin acuratețea informațiilor pe care medicul radiolog le poate furniza clinicianului, dar și eficiența timpului petrecut la muncă.

3. Cum vedeți viitorul Radiologiei și Imagisticii Medicale? Care va fi rolul și contribuția ei, în contextul progreselor știintifice și tehnologice?

Imagistica Medicală va deveni unul dintre cele mai importante domenii medicale, deoarece posibilitățile de investigație și diagnoză sunt uimitoare. Mai mult, vom asista la dezvoltarea și perfecționarea tehnicilor de inteligență artificială care să vină în ajutorul medicului radiolog, dar și a unor echipamente de înaltă performanță, care vor contribui suplimentar la acuratețea diagnostică.

4. Domeniul imagistic este în continuă expansiune, cu tehnici și metode inovatoare care apar într-un ritm fără precedent. Cum reușiți să vă mențineți conectat la noutățile care apar?

Performanța se obține doar printr-un efort susținut de pregătire continuă, iar progresele din acest domeniu impun oricărui medic să fie angajat într-un astfel de demers. Există multe posibilități de informare - lucrări de specialitate, articole, congrese, cursuri, etc. Deosebit de importantă, însă, este munca în echipă și împartășirea noțiunilor și cazurilor complexe. De aceea, îmi doresc foarte mult să am lângă mine medici cât mai buni, mai inteligenți și dornici să se perfecționeze. Așa învățăm și creștem permanent cu toții.

5. Performanța în domeniul medical poate fi atinsă doar prin educație și perfecționare continuă. Ce aspect considerați a fi mai important în pregătirea unui medic radiolog, studiul teoretic sau exercițiul practic? Cum poate fi atins un echilibru între cele două?

Ambele sunt foarte importante și este fundamental să ai de la cine să înveți. Ajungem astfel la o problemă esențială: rolul mentorului în formarea tânărului medic. Astăzi este mare nevoie de mentori, de oameni bine formați profesional, care să aibă dorința, răbdarea și bucuria de a împărtăși din experiența și cunoștințele pe care le dețin celor dornici să învețe.

Este greu, desigur - că să revin la întrebare - să realizezi un echilibru între aceste două aspecte ale formării unui medic. Eu cred mult în integrare - cele două trebuie îmbinate încât să ducă la reușită.

6. Care au fost cele mai mari provocări din cariera dumneavoastră profesională? Dar cele mai mari satisfacții?

Nu este ușor să le ierarhizez. Cred că cea mai mare provocare a fost aceea de a fi mai bun din punct de vedere profesional și de a munci mai bine în limbi străine, decât nativii din țările în care mi-am desfășurat activitatea. Iar dacă vorbim de cea mai mare satisfacție - fără nicio ezitare - este posibilitatea de a implementa acasă, în România, ceea ce am învățat în Occident. Îmi iubesc mult profesia și iubesc mult oamenii.

7. Cum ați defini succesul în domeniul medical?

Fără să mă gândesc prea mult, aș răspunde astfel: să faci cât mai bine cu putință ceea ce iți doreșți și iubești, împreună cu o echipă la care ții și care ține la tine, alături de care să crești și să ajungi la performanțe cât mai înalte, ce vor avea inevitabil un impact benefic asupra celor din jur și asupra comunității din care faci parte.

8. Ce calități și valori sunt necesare pentru a fi un bun profesionist în Radiologie și Imagistică Medicală?

Consider că este nevoie de muncă susținută, organizare, colaborare, toate întemeiate pe dorința de a performa, de a fi foarte bun în ceea ce faci. Cred în efort, autodisciplină și în alegerea conștientă între ceea ce iți dorești pentru moment și scopul final. În fond, fiecare decizie pe care o iei te apropie sau te îndepărtează de direcția pe care ți-ai propus-o.

9. Pe lângă activitatea medicală, sunteți implicat și în domeniul didactic. Există diferențe, în ce privește metodele de formare și instruire a rezidenților, între țările occidentale și ceea ce vedem în România?

Da, trebuie crescut gradul de autonomie al rezidenților. Și pentru aceasta este nevoie, pe lângă pregătirea teoretică, de mai multă practică. În radiologie, rezidenții trebuie să fie încurajați să facă ecografii și să dea rezultate la celelalte modalități imagistice. Mai mult, trebuie implementate, încă din timpul rezidențiatului, și tehnicile intervenționale ghidate radiologic. Eu așa am fost format, asta se practică în Occident și, la rândul meu, am format personal, în același mod, câteva generații de rezidenți, în perioada în care am fost referent în imagistică musculo-scheletală la Spitalul Universitar din Mons (Belgia) și radiolog-consultant la Spitalul “Erasme” din Bruxelles. Trebuie să formăm în aceeași manieră și rezidenții din România.

10. Managementul optim al cazurilor dificile se realizează printr-o abordare multidisciplinară. Care este aportul medicului radiolog în cadrul echipei medicale și cât de importantă este comunicarea eficientă între specialități?

Abordarea multidisciplină a câștigat amploare în ultimele decade, iar buna pregătire a fiecăruia dintre medicii implicați contribuie la managementul optim al cazurilor, mai ales a celor dificile. Cu toate acestea, fără o bună comunicare, echipa nu poate funcționa corespunzător, iar personalul medical nu poate conlucra eficient în beneficiul pacientului, ceea ce o face indispensabilă în atingerea succesului final. Rolul imagisticii este decisiv în diagnosticare și în stabilirea ulterioară a conduitei terapeutice adecvate, de asemenea în monitorizare, de aici inevitabil și legătura ei strânsa cu toate celelalte specialități medicale.

Domnul Doctor Sârbu Nicolae poate fi găsit la clinica ReumaDiagnostic https://reumadiagnostic.ro/