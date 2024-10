Bronșita acută este o infecție inflamatorie a bronhiilor mari și survine, de cele mai multe ori, în urma unei infecții a tractului respirator superior sau a unor boli, precum tusea convulsivă. Bronșita devine cronică atunci când este prezentă de cel puțin trei luni pe an, doi ani consecutivi. În acest caz, au explicat medicii, inflamația se răspândește la bronhii, producându-se în exces mucus verde. Leacurile din plante pot fi administrate, și ele, ca să ușureze simptomele bolii (tuse productivă din piept, febră, respirație rapidă etc.), dar și pentru a întări sistemul imunitar.



Prin urmare, acestea constituie un tratament complementar și trebuie recomandat de un fitoterapeut. De exemplu, cimbrul de cultură, sub formă de tinctură, este un bun antiseptic, pentru că are proprietatea de a calma tusea şi de a stimula expectoraţia. Un alt remediu util în bronșită este uleiul esențial de eucalipt, care se poate folosi pentru masarea pieptului. Este important ca acesta să fie diluat într-un ulei vegetal (cocos, măsline, migdale etc.) înainte de a fi aplicat pe piele. Pentru a calma tusea, mai puteți încerca următoarele: ceaiul de tei, de soc sau de mușețel.