Mare atenție cu cariile de lângă gingii! Sunt foarte dureroase

Câteodată, este posibil ca stomatologul să vă spună că aveţi o carie lângă gingie, aceasta fiind numită carie de colet. Dr. Daniela Duţă precizează că acest tip de carii apare cel mai frecvent pe suprafaţa dentară dinspre obraz şi se formează, în mod special, pe un smalţ demineralizat.

În mod normal, în condiţii de igienă orală corectă, nu se formează carii în aceste zone, deoarece se pot igieniza uşor, dar există anumite situaţii în care smalţul este afectat şi caria se poate dezvolta.

Spre exemplu, atunci când are loc retracţia gingivală, este expus un ţesut dentar aflat în mod normal sub gingie, numit cement, care are o rezistenţă mică la carii. Totodată, acest ţesut este sensibil la variaţiile termice, la alimentele dulci şi acre şi de aceea aceste leziuni sunt atât de dureroase.

De asemenea, atunci când gingia se retrage, se formează o formă retentivă la acest nivel al dintelui, care poate să reţină resturi alimentare. În ceea ce priveşte demineralizarea smalţului, numită eroziune, aceasta poate apărea în urma atacului acid, la persoanele care consumă multe sucuri acidulate, citrice, alcool şi nu au o igienă corectă.

Din păcate, evoluţia cariei de colet este mai rapidă, foarte dureroasă, comparativ cu celelalte feţe ale dinţilor, deoarece stratul de smalţ de la acest nivel este mai subţire. Din această cauză, şi nervul dentar poate fi afectat mai repede.

XXX

Cum vă daţi seama că aveţi o carie la nivelul coletului? Practic, a subliniat medicul, acestea sunt extrem de ușor de recunoscut, pentru că veți observa o modificare de culoare în brun, lângă gingie.

La scurt timp după aceea, își face apariția durerea, care se face simțită îndeosebi la contactul cu apa rece, alimente dulci sau acre. Din această cauză, de multe ori, oamenii au tendința de a nu se mai spăla pe dinţii respectivi, ceea ce va determina agravarea cariilor şi inflamarea gingiilor, cu apariţia sângerărilor la periajul dentar.

În același timp, trebuie să știți că această carie de colet poate fi ascunsă de către tartrul dentar sau de către o gingie inflamată, crescută în dimensiune.