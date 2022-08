Masajul este extrem de benefic în cazul bebelușilor care plâng

Deseori, în momentul în care se pun pe plâns, cei mici par a nu se mai opri. Devin agitați, se înroșesc, se enervează, iar tu ca părinte nu mai știi, efectiv, ce să faci pentru a-i calma. În prezent, tot mai mulți părinți se axează pe tehnica de reflexoterapie și pe masaj, pentru a ameliora stările de stres și perioadele în care copiii nu se pot opri din plâns. Această ultimă metodă a început să fie aplicată chiar și în cazul bebelușilor.



La ora actuală, există studii de specialitate care arată foarte clar că masajul reflexoterapeutic este extrem de benefic în cazul bebelușilor. În plus, susțin specialiștii, acesta nu are niciun efect advers, fiind potrivit chiar și pentru copiii de 3 -6 luni.



Potrivit medicilor, reflexoterapia se folosește de punctele de presiune de pe tot corpul, dar în special de cele din talpă pentru a ușura durerea. Aceasta poate fi o alternativă naturală pentru cei care doresc să atenueze durerea și să elimine toxinele din corp. Experții în masaj spun că există trei modalități principale de a vă ajuta copiii în acest sens. Una dintre acestea face referire la durerile de cap și durerile de dinți. Este clar că bebelușii vor avea adesea astfel de dureri, așa că, dacă observați că micuțul se află în suferință, masați-i vârfurile degetelor de la picioare. De reținut, acest lucru se poate face și în timpul somnului. Apoi, poate apărea durerea sinusală, care poate fi enervantă chiar și la un adult, dar pentru bebelușii care nu au mai experimentat-o niciodată înainte, poate fi o stare extrem de greu de suportat.



Ca urmare, pentru a le îmbunătăți starea, masați centrul inferior al degetelor copilului, iar după aceea, aplicați o presiune ușoară pentru a oferi o senzație de calmare a durerii. În acest fel, veți face copilul să se oprească din plâns în mai puțin de un minut.



Specialiștii sunt de părere că reflexoterapia produce un efect magic și în cazul durerilor abdomenului, pentru constipație, arsuri la stomac și indigestie, chestiuni cu care copilul se confruntă destul de des.



Când apar aceste manifestări, a declarat Monica State, specialist în reflexoterapie, masați spațiul dintre mijlocul piciorului copilului și pernuțele picioarelor.



Desigur, dacă cel mic are dureri de la balonare, încercați masajul între mijlocul picioarelor și pe suprafața călcâiului. Dacă veți utiliza aceste mici trucuri de reflexoterapie și veți respecta schema de masaj recomandată, copilul va avea o stare mai bună, va renunța la plâns și durerea va dispărea.



O altă metodă de a-l ajuta pe micuț să se liniștească este legănatul, această metodă dând rezultate de multe ori. Amintiți-vă că, în burta mamei, cel mic era legănat în mod constant, la fiecare mișcare. Așa că legănați-l, plimbați-vă cu el în brațe, puneți-l într-un balansoar, pentru că este posibil să se calmeze și așa.



Tot atunci când copilul plânge, puteți face o lumină obscură sau mai puțin arzătoare în cameră, după care reduceți la minim zgomotele. Apoi, nu mai permiteți nimănui să circule pe lângă pătuțul lui și aveți răbdare să-l fure somnul.