O mască de păr cu ou este excepțională, atunci când vreţi ca podoaba voastră capilară să fie mai rezistentă, mai frumoasă și mai mătăsoasă. Totodată, gălbenușul de ou este de real ajutor, dacă vă confruntați cu un păr fragil, care se rupe cu ușurință. În acelaşi timp, consumul de ouă este extrem de benefic pentru sănătate, dar aplicate pe păr, mai ales gălbenușul, au efecte nebănuite.



În general, masca de păr cu ou trebuie folosită de două-trei ori pe lună, pentru un păr superb. Totodată, măștile pentru păr pe bază de gălbenuș sunt recomandate pentru părul, uscat, fragil, deteriorat sau vopsit, dar și pentru părul gras, deoarece ajută la controlul excesului de sebum. Potrivit Eleonorei Dobrescu, specialist în înfrumuseţare, gălbenușul de ou poate fi combinat cu mai multe ingrediente: ulei de măsline, ulei din semințe de in, suc de lămâie, iaurt, miere, vitamina A și vitamina D, bere nefiltrată. De exemplu, uleiul de semințe de in contribuie la volumul părului și la fire de păr mai rezistente. De asemenea, sucul de lămâie este folosit pentru scalpul gras, care prezintă mătreață, iar iaurtul este folosit pentru hrănire, curățare și strălucire. Mierea contribuie la fortificarea și stimularea creșterii firelor de păr, iar vitaminele A și D la rezistență, volum și strălucire. Berea nefiltrată creează strălucire și hrănește. Pentru masca de păr cu ou pentru părul uscat aveți nevoie de două gălbenușuri, o lingură de ulei de măsline, o lingură de miere și o lingură de zeamă de lămâie. Omogenizați bine ingredientele și aplicați masca de la rădăcină spre vârfuri, cu ajutorul unei pensule. Lăsați-o să acționeze cel puțin jumătate de oră și apoi clătiți părul cu apă caldă. Apoi, folosiți un șampon pentru păr uscat și un balsam delicat. Masca poate fi folosită săptămânal.



Pentru masca pentru păr gras, ingredientele pe care trebuie să le folosiți pentru această mască sunt: un gălbenuș mare și o lingură de zeamă de lămâie. Masca trebuie aplicată la rădăcinile firelor de păr, după care masați bine. Nu uitați să umeziți părul înainte. Lăsați-o să acționeze 15 minute și apoi clătiți cu apă caldă. Dacă vă cade părul, este nevoie de un gălbenuș de ou, o lingură de iaurt natural de capră, 20 de picături de vitamina A, 10 picături de vitamina D, o lingură de miere. Ingredientele trebuie omogenizate bine, după care masca se aplică de la rădăcină spre vârfuri. Se lasă să acționeze 30 de minute, după acre se clătește părul cu apă caldă. Această mască poate fi folosită săptămânal. În caz de păr casant, luaţi două gălbenușuri și amestecaţi-le cu două linguri de ulei din semințe de in. Masca se aplică pe părul umed, pe toată lungimea firului de păr. Lăsaţi-o să acționeze 30 de minute, după care clătiţi-o. Pentru strălucirea părului, se amestecă într-un bol două gălbenușuri cu o ceașcă de bere. Aplicaţi masca rezultată pe părul umed și lăsaţi-o să acționeze 20 de minute.