Durerea de cap pe care o experimentați atunci când săriți peste o masă este modul prin care organismul vă transmite că are nevoie de nutrienți și energie. Practic, când nu mâncați suficient sau faceți pauze mari între mese, nu doar stomacul vă transmite semnale că are nevoie de hrană. Medicii susțin că, deși nu este îngrijorătoare și nu are consecințe pe termen lung, durerea de cap cauzată de senzația de foame provoacă disconfort și afectează starea de bine. În prezent, există mai mulți factori declanșatori care contribuie la instalarea acestei probleme. Unul dintre aceștia se referă la hipoglicemie.



Creierul are nevoie de un aport constant de glucoză pentru a funcționa corect, iar glucoza este asigurată de alimente. Când nu mâncați o perioadă mai lungă de timp, nivelul glucozei (glicemiei) scade și afectează echilibrul neurotransmițătorilor implicați în medierea durerii, cum este serotonina. Totodată, scăderea nivelului de glucoză declanșează eliberarea hormonilor de stres, cum ar fi cortizolul și adrenalina. Aceștia ajută la mobilizarea rezervelor de energie, dar, în același timp, produc și o constricție a vaselor de sânge ce reduce oxigenarea și aportul de nutrienți către creier, ceea ce provoacă dureri de cap. În plus, scăderea glicemiei are ca efect eliberarea de histamină, o substanță care determină o încordare a mușchilor, inclusiv a celor din zona gâtului și umerilor. Urmarea? Tensiunea musculară contribuie la apariția durerii de cap.