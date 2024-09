În momentul în care simțiți că vă doare capul, înainte să apelați la analgezice beți un pahar de apă. Potrivit specialiștilor, motivul este cât se poate de simplu: este posibil să vă doară capul pentru că sunteți deshidratat, mai ales dacă ați consumat băuturi alcoolice cu o noapte înainte. În locul apei, puteți opta și pentru o băutură cu electroliți, ideal fiind să alegeți una care nu are în compoziție coloranți și îndulcitori artificiali, întrucât acestea pot intensifica durerea de cap. Un alt remediu la îndemână este compresa cu ceai de mentă, care acționează ca un balsam în calmarea migrenelor.



Când durerea nu vă dă pace și când este însoțită de senzația de presiune pe sinusuri și tâmple, preparați un ceai de mentă și aplicați pe frunte o compresă cu infuzia obținută. Probabil că știți că ghimbirul are multe beneficii pentru persoanele care au probleme cu stomacul. În plus, această rădăcină vă poate ajuta și în ameliorarea senzației de greață, care poate apărea în urma atacurilor de migrenă. Pe scurt, ca să consumați ghimbir aveți mai multe opțiuni la îndemână: sub formă de ceai, sub formă de bomboane de ghimbir sau capsule de ghimbir. Tot pentru migrene se recomandă consumul de fructe și legume bogate în magneziu (fasole, banane, semințe de floarea-soarelui, migdale, pește, cartofi, năut, orez brun).