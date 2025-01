De foarte multe ori, mai ales după o masă copioasă, aveţi tendința de a vă întinde puțin pe pat, ca să vă relaxaţi sau să vă uitaţi la televizor, activități care nu sunt deloc indicate, după părerea medicilor. Ei afirmă că, pentru a vă reveni, nu este recomandat nici să consumați fructe, după ce ați servit prânzul.



„Fructele pot fi mâncate înainte de masă, spre exemplu, pe stomacul gol, pentru că acestea solicită diverse enzime pentru a fi digerate. De asemenea, zahărul conținut de fructe are nevoie de mai mult timp până să fie complet absorbit. În plus, veți obține astfel, cele mai multe beneficii din toate vitaminele, fibrele și alți nutrienți, iar mâncatul de fructe după o masă provoacă arsuri, indigestie și reflux gastro-intestinal. Trebuie să țineți cont și de faptul că tutunul dăunează grav sănătății. Nu este doar un slogan, țigările chiar vă pot afecta grav.



Cei mai mulți dintre consumatorii de tutun sunt conștienți că fumatul este dăunător sănătății, dar nu se pot opri și chiar fumează imediat după ce mănâncă. Această reacție este total greșită. Trebuie să așteptați câteva ore după ce mâncați până să fumați o țigară, pentru că țigările au nicotină, care inhibă oxigenul, atât de necesar digestiei, ceea ce permite organismului să absoarbă mai mult carcinogen decât de obicei”, a explicat dr. Cristina Dina, medic de familie.



Apoi, în cazul în care vă duceți la culcare imediat după ce ați mâncat, veți observa că simțiți un oarecare disconfort, vă veți simți balonați și nu veți reuși nici să dormiți bine. De ce? Pentru că mesele târzii dau mari dureri de stomac în timpul nopții.



De-a lungul timpului, cercetătorii au ajuns la concluzia că cei care au așteptat mai mult până să se ducă la culcare după ce au mâncat, au avut un risc mai mic de infarct. Așadar, luați cea mai bună decizie și mâncați cu cel puțin câteva ore înainte de a vă băga în pat.



Totodată, dacă ați mâncat, amânați puțin și baia, pentru că, dacă faceți duș imediat după ce ați mâncat, riscați să vă crească tensiunea și fluxul sanguin din picioare, reducându-l pe cel din stomac. Problema este că acest lucru va contribui la slăbirea sistemului dumneavoastră digestiv și va duce, în mod evident, la dureri de stomac.



Dacă vă gândeați că o cană de ceai vă face bine după masă, ei, bine, nu este așa. Se pare că nu este bine să beți ceai imediat după cină, pentru că băutura care vă place atât de mult intervine în absorbția de fier, din cauza acidului tanic pe care îl conține și care interacționează cu fierul și proteinele din mâncare.



Mai mult decât atât, în ultimii ani s-a demonstrat că în cele mai multe dintre cazuri, acest lucru duce la o scădere de aproximativ 80% în procesarea fierului, iar o astfel de deficiență duce la anemie. Dacă se întâmplă așa ceva, persoana afectată devine tot mai palidă, dispare apetitul, apar dureri pectorale, mâinile și picioarele devin tot mai reci. La toate aceste stări se adaugă amețelile și oboseala cronică, contribuind la deteriorarea stării de sănătate.