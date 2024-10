Luna de conștientizare cu privire la cancerul de sân, celebrată în octombrie în fiecare an, aduce în atenție cancerul mamar, patologie care poate să apară la femeile de orice vârstă, chiar dacă nu au niciun factor de risc. Conform datelor Agenţiei Internaţionale pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC) din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), la nivel mondial, în anul 2020, cancerul de sân a devenit cel mai frecvent tip de cancer (2.26 milioane de cazuri,11,7%) depăşind cancerul pulmonar (2,20 milioane, 11,4%). În același an, s-au înregistrat 685.000 decese prin cancer de sân.



Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, România a înregistrat în această perioadă o creștere de 10.75% a cazurilor de cancer de sân. În ţara noastră, în 2022, potrivit ECIS - European Cancer Information System, s-au înregistrat: 12.685 cazuri noi de cancer de sân şi 3.877 decese prin cancer de sân. Acesta este motivul pentru care Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă screening-ul organizat populațional, prin mamografie, adresat populației feminine cu vârste între 50 și 69 de ani, pentru că, în acest interval de vârstă, incidența este cea mai mare. Campania din 2024 încurajează femeile cu vârste peste 40 de ani, să discute cu medicii despre factorii de risc proprii faţă de cancerul mamar. Sloganul campaniei din acest an este „Depistează. Tratează. Vindecă. Învinge cancerul de sân, pas cu pas!”