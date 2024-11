Pentru cei care nu ştiu, pătrunjelul este un adevărat cocktail de vitamine, cu numeroase beneficii pentru sănătate, care vă poate ajuta să vă mențineţi forma fizică și frumusețea.

În ceea ce priveşte sucul de pătrunjel, acesta este bogat în carbohidrați și proteine, fiind extrem de sărac în calorii. Frunzele plantei conțin vitaminele A, B6, C, K, cât și fosfor, zinc, calciu, fier, caroten, licopen, acid folic, magneziu și lista poate continua.



Drept urmare, susțin specialiștii, detoxifierea cu acest tip de suc este ideal, dacă vreţi să scăpaţi de câteva kilograme într-un mod sănătos și de durată sau dacă pur și simplu vreţi să faceţi o cură de detoxifiere, pentru a vă purifica organismul. În plus, este foarte indicat în detoxifierea rinichilor și a ficatului, curățând toxinele acumulate prin alimentația nepotrivită, cât și substanțele nocive cauzate de poluare. În plus, o astfel de detoxifiere este o soluție foarte simplă pentru a elimina retenția de apă, astfel că vă scapă de câteva kilograme acumulate în acest mod, într-un timp destul de scurt. O grijă deosebită este recomandată, totuși, atunci când sunteți însărcinată sau alăptați. În acest caz, încercați să vă limitați la cantitățile obișnuite folosite la prepararea mâncărurilor.