Peeling-ul chimic - soluţia pentru o întinerire rapidă

Vreţi să arătaţi impecabil, să scăpaţi de ridurile fine sau de petele cu care aţi rămas în urma expunerii la soare? Vă supără leziunile cauzate de acnee? Pentru toate acestea, există acum peeling-ul chimic, care vă poate rezolva toate problemele.

Dr. Irena Smadea, medic specialist dermatolog, susţine că acest peeling este o metodă de întinerire facială, care presupune exfolierea epidermei cu ajutorul unei substanţe chimice, având rolul de a îndepărta celulele moarte şi de a stimula regenerarea celulară.

În funcţie de particularităţile şi problemele tenului, acesta se realizează prin mai multe grade de profunzime şi cu substanţe diferite.

„Intervenţia noninvazivă are capacitatea de a rezolva personalizat imperfecţiunile tenului, prin posibilitatea alegerii nivelului de penetrare a epidermei: superficial, mediu sau profund. În funcţie de caracteristicile pielii, se poate opta pentru una dintre cele trei variante, ele putând fi parcurse şi progresiv dacă este nevoie. După aceea, în funcţie de profunzimea stratului de piele care trebuie revitalizat, se alege şi tipul de agent folosit. Cert este că peeling-ul chimic soluţionează problema ridurilor fine de expresie de sub ochi şi din zona gurii, dar şi pe cele cauzate de expunerea excesivă la soare, îmbătrânire sau factori ereditari. În plus, se adresează tenurilor care suferă de acnee sau care au rămas cu cicatrici în urma acestora, diminuează pistruii şi intensitatea petelor solare, dar şi a celor pigmentare. Datorită spectrului larg de acţiune şi a efectelor scontate, este importantă alegerea perioadei în care se programează această intervenţie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Irena Smadea.

Înainte de toate, însă, trebuie ţinut cont de câteva recomandări. De exemplu, procedura nu trebuie aplicată pe pielea deja bronzată, pentru că unele tratamente pot provoca arsuri sau prurit. Deoarece în urma acestor tratamente pielea este sensibilizată, nici expunerea ulterioară la soare nu este recomandată. Aşadar, perioadele de evitat sunt atât vara, cât şi iarna, atunci când zăpada reflectă razele UV.

Procedura îndepărtează straturile superficiale ale pielii

Nu este recomandat peeling-ul chimic în caz de alergii specifice la substanţele chimice folosite, alergii la anestezic, insuficienţă renală/hepatică, boli sistemice decompensate, sarcină.

Practic, a completat dr. Irena Smadea, peeling-ul chimic este o tehnică nechirurgicală, care utilizează o soluţie chimică, ce va îndepărta straturile superficiale ale pielii.

„Noile celule ce se formează în timpul procesului de vindecare produc o suprafaţă a pielii mai netedă, mai întinsă şi cu aspect mai tânăr. Peeling-ul chimic poate fi folosit pe toată faţa sau în regiuni specifice, cum ar fi fruntea sau zona din jurul gurii. În ultimii ani, din ce în ce mai multe persoane aleg să-şi trateze acneea şi cicatricile acneice cu ajutorul miraculosului tratament de peeling chimic, datorită beneficiilor şi rezultatelor excepţionale pe care le oferă. Evident, există şi alte tipuri de remedii naturale anti-acneice, dar acestea nu sunt la fel de eficiente cum este peeling-ul chimic”, a subliniat medicul.

Ca urmare, persoanele care apelează la acest gen de tratamente trebuie să ştie că peeling-ul chimic este utilizat pentru a elimina stratul superior al pielii, lăsând astfel la suprafaţă pielea interioară, care nu este afectată şi deteriorată. Prin urmare, odată ce pielea inferioară este expusă, cicatricile şi semnele acneice sunt eliminate definitiv, iar aspectul facial este impecabil, fin şi mătăsos, asemenea tenului unui bebeluş.