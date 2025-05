Pepenele roșu este un fruct plin de nutrienți, recunoscut pentru aroma sa inconfundabilă și concentrația mare de apă din compoziție. Potrivit specialiștilor, acesta aduce un aport mai mare de: fibre, potasiu, magneziu, vitamina A, vitamina C, vitamina B6 și carotenoide, cum este licopenul. În plus, are un aport scăzut de zaharuri adăugate și acizi grași saturați, și, pe lângă conținutul bogat în L-citrulină și L-arginină, reprezintă o sursă importantă de antioxidanți, ceea ce poate ajuta la reducerea stresului oxidativ. Mai mult decât atât, joacă un rol important în prevenirea afecțiunilor inimii. Citrulina din pepenele roșu este un aminoacid care poate facilita circulația sângelui în organism și poate reduce tensiunea arterială.



În acelați timp, licopenul oferă avantajul de a diminua riscurile de apariție a atacurilor de cord, acesta fiind unul dintre beneficiile consumului de pepene roșu. Totodată, conținutul său bogat de apă, aminoacizii și antioxidanții susțin antrenamentele fizice. De asemenea, puteți bea suc de pepene roșu, după ce transpirați, pentru a preveni durerile musculare. Unul dintre beneficiile consumului de pepene roșu este și că poate proteja articulațiile împotriva inflamației. Unii specialiști consideră că, în timp, dacă îl consumați în mod constant, acesta poate diminua riscul de apariție a artritei reumatoide. Foarte interesant, substanțele nutritive din acest fruct, cum sunt vitamina A, vitamina B6 sau vitamina C vă pot face pielea să rămână moale, netedă și suplă.