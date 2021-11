Pisicile ajută la îmbunătățirea stării psihice a oamenilor

Plină de afecțiune și energie, inteligentă și dornică de joacă, având o mare capacitate de adaptare la orice tip de mediu și devotată față de stăpâni, pisica a devenit, în ultimii ani, un companion excelent pentru tot mai mulți oameni. Numeroase studii au arătat că deținerea unei pisici ca animal de companie a condus la îmbunătățirea stării psihice, la combaterea stresului, a anxietății și a depresiei stăpânului.

Specialiștii afirmă că în oamenii veseli, pisica provoacă emoții pozitive. Aceștia susțin că atunci când o pisică se alintă de picioarele voastre, nu vă arată doar că vă iubește sau că vrea ceva de la voi, ci împărtășește, de asemenea, și din magia ei.

Oamenii care alungă pisica ce li se gudură la picioare, blochează energiile pozitive care încearcă să fie transmise. Totodată, se spune că pisica are darul de a proteja casa și familia de spiritele rele. Există, totuși, și oameni care nu pot să vadă într-o pisică un companion. Micile feline îi enervează, îi încurcă și simt o dorință mare de a le alunga din preajma lor. Ideea că pisica este doar o vânătoare de șoareci vie e total greșită. Ar trebui să știți că acest animal magic are un sistem unic de bioenergie. O pisică este un senzor de înaltă tehnologie cu care vă puteți restabili nivelul de bunăstare. Dacă totul este normal, indicatorul pufos este și el calm, are grijă să își mențină blana curată, are un apetit bun și doarme mult. Dacă nivelul vostru de bunăstare scade, pisica devine nervoasă. Îi scade pofta de mâncare, își neglijează obiceiurile de igienă obișnuite, reflectând ceea ce este în neregulă cu stăpânii săi.