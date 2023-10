Pisicile, superbe, dar şi periculoase, uneori, pentru sănătate

Pentru foarte mulţi oameni, animalele de companie sunt extrem de importante. Le puteţi oferi dragoste şi să primiţi, în schimb, iubirea lor necondiționată, vă așteaptă mereu acasă și sunt întotdeauna entuziasmate să vă vadă. Pentru unii, animalele ajută la combaterea singurătăţii. Ele ascultă întotdeauna ce le spuneţi şi nu vă judecă.



Se spune despre pisici că sunt animale reci, indiferente, cărora le pasă doar de mâncare și de recompense delicioase, că sunt prea independente. În mare parte, așa este, iar caracteristicile acestea fac parte din farmecul lor, dar ele pot fi și iubitoare, calde, amuzante și mai ales pufoase.



Pe lângă beneficiile emoționale ale trăitului în casă cu o pisică, siguranța pe care v-o oferă atașamentul de un animal de companie are și beneficii fizice, susțin specialiştii, care spun că au loc în creier efecte biologice care atenuează reacția la stres, așa că atașamentul față de animal poate influența ritmul respirator, tensiunea arterială, consumul de oxigen sau nivelul de anxietate. Potrivit dr. Liana Fermeşanu, grija pentru o pisică aduce, fără dubii, multe beneficii, dar acestea vin la pachet cu responsabilități și riscuri. De pildă, pisicile au obiceiul de a se băga printre picioare, în timp ce mergeţi prin casă și dacă aveţi probleme de echilibru, puteți cădea. În cazul unei persoane vârstnice, cu un fizic fragil, există un risc real de rupere a oaselor. De asemenea, pisicile care ies afară pot fi mușcate de căpușe, care le sug sângele și pot transmite boli grave atât animalului, cât și omului, dacă migrează. În plus, un număr mare de căpușe poate duce animalul la anemie. Mare atenţie! Este bine ca după ce pisica intră în casă, să îi verificaţi pielea de căpușe, mai ales în zona capului și cea a gâtului. În caz că găsiți o căpușă, aceasta trebuie scoasă cât mai repede.



Totodată, boala zgârieturii de pisică este o infecție bacteriană care se transmite prin zgârieturi sau mușcături adânci care trec prin piele. Zona infectată se poate umfla și înroși, se poate simți călduță sau dureroasă și poate face puroi. După o vreme, nodulii limfatici din apropierea rănii se pot umfla (limfadenopatie) sau pot fi dureroși. În acelaşi timp, mai pot apărea febră, iritație pe piele și oboseală.



În astfel de situaţii, zgârieturile sau mușcăturile de pisică trebuie spălate cu săpun și apă, din abundență. „Pisicile nu pot fi lăsate sub nici o formă să lingă rănile sau cicatricile lăsate pe om, deoarece bacteria se poate transmite și în acest fel. Mai grav este că ele pot purta virusul toxoplasma gondii, care atacă creierul uman, în caz de contaminare. Infecția pe care o produce omului se numește toxoplasmoză. Parazitul poate fi contractat din fecalele pisicii sau din consumarea cărnii gătite insuficient (de vânat, miel și porc). Majoritatea oamenilor care au toxoplasmoză nu manifestă nici un simptom, dar alții se pot confrunta cu inflamarea nodulilor limfatici, mai ales în zona gâtului, dureri musculare, dureri de cap, dureri în gât, febră. Simptomele pot dura peste o lună și, de regulă, se rezolvă de la sine. Cel mai grav sunt afectați oamenii cu sisteme imunitare compromise, care aceștia riscă infecții oculare, ale căror consecințe pot fi vederea în ceață și dureri de ochi”, a precizat medicul. De precizat că toxoplasmoza poate fi mortală sau poate cauza defecte de naștere la făt, dacă mama este infectată. De aceea, medicii recomandă femeilor însărcinate să nu curețe litierele cu nisip ale pisicilor.