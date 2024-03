Planta care întărește rapid imunitatea. Marius Văduva: ”Nu veți mai răci dacă o consumați zilnic, sub orice formă!





Plantele sunt de un real ajutor pentru a preveni sau a ameliora diverse afecțiuni. Însă există o plantă care este mai presus decât oricare alta atunci când vine vorba despre întărirea imunității, scrie antena3.ro





Onco-nutriționistul Marius Văduva a vorbit în nenumărate rânduri despre prevenție și despre pregătirea organismului pentru a lupta cu eventuale boli.





Potrivit acestuia, imunitatea este poate cel mai important lucru în momentul în care te confrunți cu o anumită afecțiune. Indiferent că vorbim despre o banală viroză sau o boală gravă.





"O plantă fantastic de bună, chiar excepțională, este, consumată sub orice formă, planta de echinaceea. Este cea care ne ridică, la nivel de celule albe, foarte rapid. Un om care vrea să își ridice imunitatea, să consume sub orice formă planta de echinaceea. Pentru copii există siropuri, există pe piață o grămadă. Pentru adulți prefer să ia un gram, un gram și jumătate pe zi, sunt pastile de 500 g de echinaceea și merită să iei câte un gram de pe zi timp de trei luni de zile. Nu veți avea niciun fel de probleme”, a spus onco-nutriționistul Marius Văduva în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.