Dacă obişnuiţi să beţi ceai zilnic, cu siguranță aveţi o mulțime de pliculețe de ceai uzate. În general, este sigur să le folosiţi atât timp cât acestea au fost depozitate corect. Totuşi, susţin specialiştii, în loc să le aruncaţi, la fel ca zațul de cafea, există mai multe modalități de reutilizare a pliculețelor de ceai și frunzelor de ceai, astfel încât nimic să nu se piardă. Aşadar, după ce preparaţi ceai, puneţi pliculețele folosite într-un recipient cu apă rece și lăsaţi-le în frigider. Apoi, data viitoare când pregătiţi ceaiul, adăugaţi un pliculeț folosit pentru a-i da un gust mai puternic și mai plăcut, dacă vă place un gust mai intens. Totodată, pliculețele vechi de ceai cu cofeină pot ameliora cearcănele și pungile de sub ochi. Le puteți folosi de câteva ori pe săptămână, aplicându-le peste cearcăne și lăsându-le să acționeze câteva minute.



Cofeina din ceai conține antioxidanți puternici și poate crește fluxul de sânge în piele. Ceaiul verde, în special, are potențiale efecte antiinflamatorii, așa cum se arată într-un studiu. Pentru a face acest lucru, luaţi două pliculețe pe care le-aţi fiert 3-5 minute și lăsaţi-le să se răcească la frigider timp de 20 de minute. După aceea, stoarceţi lichidul și aplicaţi-le pe zona de sub ochi. Lăsaţi-le să acționeze timp de 15 până la 30 de minute. Dacă aţi folosit vreodată un aparat nou de ras, poate fi destul de inconfortabilă senzația de arsură, usturime. Pentru a vă ameliora durerea respectivă și pentru a vă calma pielea, tamponaţi zona respectivă cu un pliculeț folosit de ceai.