Prea puţin fier în alimentaţia copiilor, una dintre cauzele anemiei

Una dintre cele mai frecvente probleme la copii, ce poate fi depistată în urma unei simple analize de sânge, este anemia. „Aceasta reprezintă scăderea numărului de globule roşii (hematii) sub limita normală (sub 10 g/dl). Motivele care au declanşat-o, ca şi tipul de anemie, se pot depista prin investigaţii de laborator”, explică medicul specialist pediatru Chiraţa Blacioti.



Potrivit acesteia, la copiii mici, forma cea mai cunoscută este anemia feriprivă, un copil putând suferi de anemie şi după ce a avut o infecţie repetată, în sensul că infecţia duce la anemie, iar prin aceasta, organismul copilului va opune din ce în ce mai puţină rezistenţă infecţiilor.



„Totuşi, anemia este un simptom care poate fi explicat prin mai mult de 200 de cauze diferite, însă, de departe, principala cauză este insuficienţa fierului în alimentaţia copilului, ceea ce duce la lipsa fierului în sânge, care va încetini producţia de hemoglobină. Este adevărat că mulţi oameni cred că anemia este o insuficienţă sanguină, supoziţie incorectă, întrucât anemia este o insuficienţă a hemoglobinei (moleculă cu conţinut fieros ce se găseşte în particulele de oxigen din plămâni care se îngrijesc de transportul oxigenului în celelalte părţi ale organismului)”, precizează medicul pediatru.



În concluzie, principalele cauze ale anemiei sunt insuficienţa absorbţiei fierului din alimente, infecţia, creşterea rapidă a copilului într-o anume perioadă, pierderi de sânge, lipsa vitaminei B12. Din fericire, forma de anemie provocată de insuficienţa fierului din alimentaţia copilului (nu se hrăneşte cu alimente ce conţin fier, precum carne, ouă, roşii etc.) este tratabilă.