Probleme cu frenul lingual? Iată ce puteţi face

Foarte multe mămici se confruntă cu dificultăţi în timpul alăptării, iar una dintre cauze poate fi frenul lingual prea scurt al bebeluşului. Din păcate, de multe ori, aceste probleme cauzate de fren se confundă cu cele legate de colici, reflux etc.

„În general, existenţa frenului lingual scurt implică dificultăţi de alăptare şi favorizează apariţia ulterioară a vorbirii peltice. Există două tipuri de fren lingual, în funcţie de poziţionare: frenul lingual anterior, care este vizibil şi uşor de diagnosticat. În aceste situaţii, limba bebeluşului are formă de inimioară sau prezintă un tendon care o ţine în jos. Apoi, există frenul lingual posterior, mai dificil de descoperit, pediatrul trebuind să investigheze zona de sub limbă”, au declarat reprezentanţii BB Center din Constanţa.

Pentru a se confirma diagnosticul de fren lingual, medicul specialist va efectua următoarele teste: va ridica limba copilului şi va examina frenul lingual, adică ţesutul care fixează limba de panseul cavităţii bucale; va măsura forţa cu care suge bebeluşul; va cântări copilului şi va determina dacă greutatea este mai mică decât cea prevăzută; va examina sânii mamei pentru a observa dacă mameloanele sunt dureroase sau inflamate etc.

Aşadar, dacă aveţi senzaţia că bebeluşul nu suge bine, puteţi ruga pediatrul sau medicul ORL-ist să verifice frenul lingual al micuţului.