Trandafirul se numără printre cele mai vechi plante din lume, apreciat de secole, nu numai pentru frumusețea sa și romantismul pe care îl inspiră, ci și în medicină. Trandafirul are diverse proprietăți medicinale. Există sute de tipuri de trandafir sigure pentru consumul uman. Astfel, preparatele care au la bază trandafirul sunt extrem de apreciate și recunoscute pentru beneficiile pe care această plantă le are asupra sănătății noastre. Ceaiul de trandafir, în special, a fost folosit în diverse culturi pentru acest motiv. Impactul său asupra organismului este unul benefic, fiind folosit în diferite scopuri.



Ceaiul de trandafir se obține din petalele plantelor. Potrivit specialiștilor, aceste componente ale plantei sunt bogate în vitamine, antioxidanți și alți compuși bioactivi care conferă ceaiului proprietăți terapeutice remarcabile. Vitamina C se numără printre principalele componente active ale ceaiului de trandafir. Este un antioxidant puternic care sprijină sistemul imunitar și promovează sănătatea pielii. Ceaiul conține, de asemenea, diverși polifenoli și flavonoizi, care au proprietăți antiinflamatorii și antivirale.



Pe lângă efectele sale terapeutice amintite, ceaiul de trandafir este recunoscut și pentru efectele sale calmante asupra sistemului digestiv. Ajută la ameliorarea simptomelor de dispepsie și a iritațiilor gastrointestinale. Datorită conținutului său de acid galic și a altor compuși, ceaiul de trandafir poate acționa și ca un ușor laxativ, îmbunătățind tranzitul intestinal. De asemenea, acestui preparat medicii îi dau undă verde și datorită conținutului zero de cafeină, zahăr și calorii. În plus, petalele de trandafir reprezintă o sursă foarte bună de fier, calciu, vitamina A și E. Prin urmare, acest tip de ceai poate juca un rol important în menținerea sănătății pielii și a stării de bine, în general.