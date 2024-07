Aflarea unui diagnostic pozitiv nu este pentru nici un pacient confortabil, cu atât mai mult cu cât este vorba despre unul grav. Aşa se face că mulţi dintre cei care ar trebui să aibă mult mai multă grijă în privinţa protecţiei sexuale, se trezesc cu boala care le dă mari bătăi de cap.



Deşi toată lumea ştie că bolile sexuale se răspândesc prin contact sexual neprotejat, faptul că tot mai mulţi oameni ajung la medic cu boli venerice arată că nu sunt conştienţi de riscurile la care se supun, atât pe ei, cât şi pe partenerii lor şi că nu dau importanţă efectelor pe care acestea le pot avea asupra vieţii lor. Se pare că un număr destul de mare de constănţeni uită de această minimă regulă şi ajung în cabinetele medicale. „Din păcate, educaţia sexuală a populaţiei este încă minimă, am putea spune, mai ales dacă ne raportăm la numărul destul de mare de pacienţi care se prezintă la medic. Având în vedere că o persoană poate transmite către unul sau mai mulţi parteneri astfel de boli la un singur contact sexual, cred că ar trebui să-i pună pe gânduri pe cei care neglijează problema. De altfel, ar trebui să înţeleagă că este vorba despre grave consecinţe asupra sănătăţii şi să se comporte în consecinţă pentru a le evita”, a explicat dr. Azis Olgun, medic specialist urolog în cadrul Clinicii de Urologie a Spitalului Judeţean Constanţa.



Uretrita şi sifilisul, diagnosticate foarte des



Lipsa informaţiei sau pur şi simplu neglijenţa, îi „pricopseşte” pe mulţi cu boli venerice, astfel că, aproape că nu trece zi fără ca medicii să nu pună acest diagnostic. Din păcate, în „fruntea” listei stau tocmai cele mai grave: uretrita şi sifilisul. „Cele mai frecvente două diagnostice sunt de uretrită cu neisseria gonorhea care se manifestă prin scurgeri uretrale purulente ce apar la 3-5 zile după contactul sexual infectant şi sifilisul, care este o infecţie foarte gravă şi care are ca primă manifestare rănile în zona genitală. Şi lista poate continua cu herpes genital, care persistă toată viaţa, negi genitali provocaţi de papilloma virus ce pot produce cancer, gonoreea care duce la sterilitate sau binecunoscutele hepatite B şi C sau HIV, boli invalidante”, mai spune medicul. Episoadele repetate de boală fac ca tratamentul să nu mai aibă nici un efect, mai spune medicul. Concret, antibioticele administrate nu mai sunt suficient de puternice să distrugă bacteriile care provoacă bolile, pentru că organismul se obişnuieşte cu ele. Aşadar, specialistul recomandă ca după astfel de episoade amoroase, testele de HIV, sifilis şi hepatite pentru bărbaţi şi controlul ginecologic pentru femei. În plus, acesta mai spune că orice durere, usturime, mâncărime, inflamaţie reprezintă un motiv de vizită în cabinetul medical.