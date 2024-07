Boală de piele foarte frecvent întâlnită, psoriazisul nu este vindecabil, dar poate fi ţinut sub control. În cazurile în care nu este tratat corespunzător, psoriazisul provoacă, în cele din urmă, probleme grave de sănătate și afectează organele interne. Cele mai grave afecțiuni legate de psoriazis includ modificări ale articulațiilor (artrită psoriazică) și bolile cardiovasculare.



Dr. Irena Smadea, specialist dermatolog, explică ce înseamnă această afecţiune şi cum poate fi tratată. Psoriazisul este o boală caracterizată printr-o înnoire exagerat de rapidă a pielii, la trei, patru zile, în loc de 28 de zile. „Boala afectează, în egală măsură femeile şi bărbaţii, şi poate apărea la orice vârstă. Uneori, leziunile cutanate sunt însoţite (urmate sau precedate) de afectare articulară. Cel mai frecvent sunt implicate articulaţiile mici, periferice, de la mâini şi picioare, dar pot apărea dureri şi la nivelul articulaţiilor mari, precum umeri, coate, genunchi, şold sau coloană vertebrală”, a explicat medicul.



Leziunile provocate de psoriazis apar oriunde pe corp, dar sunt rare cazurile când apar pe faţă, în cazul adulţilor. Deseori, apare eterna întrebare a pacienţilor „de ce eu?”. Iată răspunsul oferit de specialist: „Nu este o boală contagioasă şi nici ereditară. Se moşteneşte o genă, care înseamnă predispoziţia de a face boala, iar pe fondul genetic intervin factori externi comuni şi apare boala. În mod obişnuit, factorii care o declanşează sunt: infecţiile bacteriene (în special respiratorii), medicamentele (interferon, litiu, cloroqiun, beta-blocante, de tipul propranolol, atenolol, corticoizii sistemici, indometacin)”. Alte cauze declanşatorii sunt modificările hormonale (sarcina, naşterea, uneori prima menstruaţie), dar şi traumatismele fizice, precum loviturile, zgârieturile sau arsurile.



Dat fiind că este o boală genetică, există şanse de 10% ca şi copilul persoanei afectate să o dezvolte. Cadrul medical a subliniat faptul că psoriazisul este o boală cronică, ce evoluează în pusee, deci apare şi dispare, dar un tratament incorect poate duce la prezenţa permanentă a leziunilor pe corp. Din păcate, psoriazisul nu poate fi vindecat, dar poate fi „ascuns”, prin folosirea unor corticoizi puternici, de tipul dermovate (clobetazol) sau diprophos injectabil. „Practic, acestea ascund boala pe o perioadă scurtă, după care reizbucneşte, într-o formă mai extinsă, mai gravă”, a subliniat medicul. Partea bună este că, în ziua de azi, există tratamente care ajută la o curăţare rapidă, optimă sau care reduc considerabil severitatea leziunilor, cu remisiune pe lungă durată. În plus, nu există riscul dependenţei, cremele neconţinând cortizon. Cremele conţin o loţiune pe bază de gilzonit de la Marea Moartă, la care s-au adăugat extracte naturale cu efecte antibacteriene, antifungice şi antiinflamatorii.



Principiile tratamentului acestei patologii urmăresc îmbunătăţirea aspectului estetic, a calităţii vieţii pacientului, prin diminuarea stărilor de anxietate şi depresie. Nu în ultimul rând, se limitează extinderea leziunilor la nivel articular, ocular sau cardiovascular. În cele mai multe cazuri, tratamentul psoriazisului depinde de gradul de afectare al pielii - suprafaţa cutanată afectată, localizarea (la nivelul feţei, zona scalpului, pe coate etc), gradul de eritem şi descuamare a leziunilor, simptomele pacientului (dacă prezintă mâncărimi, disconfort sau durere) etc.