Un trend alimentar mai recent indică pudrele vegetale drept ideale pentru consum, având o mulțime de beneficii pentru sănătate și fiind ușor de integrat în rețete. Aceste pulberi vegetale, susţin specialiştii, sunt suplimente alimentare mai ușor de digerat decât altele și fac ca nutrienții pe care le conțin să fie mai repede absorbiți în organism. Sfatul medicilor de a se opta pentru produse organice, dacă este posibil, pentru a minimiza expunerea la pesticide și alte substanțe chimice. De exemplu, grâul verde conține clorofilă, dar și o serie de nutrienți, are proteine și fibre, vitamina A, complexul de vitamine B, vitaminele C, E și K.



De asemenea, conține zinc, seleniu, calciu, fier și magneziu şi este bogat în enzime care protejează împotriva acțiunii radicalilor liberi, având astfel rol puternic antioxidant. Pudra poate fi consumată după ce a fost amestecată în apă, într-un suc natural de fructe ori legume sau într-un pahar cu lapte, ideal înainte de mese. Pulberea de orz verde are un excelent aport în detoxifierea organismului, mai ales la nivel intestinal și hepatic, reduce durerile articulațiilor și susține imunitatea întregului organism. Pe lista cu pulberi vegetale intră și cea de lucernă, care protejează stomacul și sistemul digestiv, ajutând la prevenția ulcerului, luptă împotriva retenției de apă, ajută digestia.