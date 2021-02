Pungile de sub ochi apar și din cauza stresului

Deși mulți au impresia că pungile de sub ochi apar din cauza oboselii, medicii susțin că nu este așa și că oricât de mult ați dormi, tot nu scăpați de ele. De fapt, a precizat dr. Violeta Rădoi, acestea își fac simțită prezența din cauza problemelor respiratorii, cofeinei în exces sau a stresului. Din fericire, există câteva remedii naturale și ieftine care vă pot scăpa de problemă.

Astfel, înainte să mergeți la culcare, puneți un prosop umed în frigider. Dimineața, după ce v-ați trezit, puneți prosopul pe frunte și ochi și lăsați-l așa câteva minute. Astfel, se va reduce inflamația și pungile se vor ameliora. De asemenea, nu aruncați plicurile de ceai folosite, ci puneți-le în frigider și după ce se răcesc, puneți-le sub ochi, acolo unde apar pungile și lăsați-le 20 de minute. Apoi clătiți-vă bine ochii. De asemenea, ceaiul verde reduce inflamația și în plus, ameliorează cearcănele și ridurile.

La fel și castravetele, acesta este printre cele mai cunoscute remedii pentru eliminarea cearcănelor, pungilor și ridurilor din zona ochilor. Puneți felii de castravete pe ochii închiși și lăsați-le timp de zece minute să acționeze. Nu în ultimul rând, tăiați în două o frunză de aloe vera. Scoateți gelul din ea și masați ușor sub ochi. În plus, aloe vera are numeroase beneficii pentru piele, precum hidratarea și tonifierea pielii.