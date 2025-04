În foarte multe situaţii, puntea dentară este soluţia ideală pentru a suplini lipsa dinţilor, aceasta fiind o proteză fixă care vă rezolvă rapid problema. Cum este montată? Care sunt beneficiile sale? Potrivit dr. Anca Vintilă, în cazul unei lipse de elemente dentare în gură, ortodontul poate sugera montarea unei punţi dentare. De fapt, aceasta este o alternativă care îi permite pacientului să recupereze aspectul şi funcţiile pe care le-a pierdut împreună cu dinţii.



Din păcate, unele persoane au ghinionul de a-şi pierde dantura foarte devreme, motiv pentru care încep să caute soluţii pentru a acoperi dinţii pe care nu îi mai au. Vă întrebaţi ce înseamnă montarea acestei punţi, ce avantaje şi ce dezavantaje prezintă aceasta? De fapt, susţine specialistul, dispozitivul este un tip de proteză fixă folosită pentru a înlocui unul sau mai multe elemente dentare absente. Practic, ea acoperă zona în care lipsesc dinţii, cu coroane artificiale care aderă la dinţii sănătoşi rămaşi.



Ce se întâmplă, de fapt? „Puntea dentară este ataşată de piesele dentare vecine, dar, înainte de toate, dinţii trebuie să fie polizaţi, astfel încât structura să poată fi cimentată în mod corespunzător. Prin urmare, pacientul nu poate îndepărta proteza, deoarece este fixă. Deci, nu încercaţi să trageţi de ea, pentru că nu va ieşi. Pe de altă parte, pacientul poate sta liniştit, întrucât va fi capabil, în scurt timp să-şi recupereze funcţiile pe care le-a pierdut împreună cu unul sau mai mulţi dinţi. Ne referim la capacitatea de a mesteca, forma feţei, vorbire, pronunţie etc. De cele mai multe ori, punţile dentare sunt realizate din următoarele materiale: metale, răşini, ceramică, porţelan”, a explicat medicul. De regulă, imediat ce specialistul a stabilit diagnosticul şi a decis, în acord cu pacientul, să rezolve absenţa elementelor dentare prin montarea unei punţi dentare, sunt urmaţi câţiva paşi pentru montarea dispozitivului. În primul rând, se sculptează dinţii rămaşi, desigur, sub anestezie, deci nu vă speriaţi de durere, momente în care medicul va poliza piesele dentare învecinate. Aceşti dinţi sunt numiţi apoi stâlpi, deoarece susţin puntea.



După aceea, se trece la crearea mulajului. Deci, acesta este momentul în care ortodontul va crea matriţe ale gurii pentru a le trimite la laboratorul de tehnică dentară, unde alţi specialişti vor construi, efectiv, puntea. Pentru ca totul să aibă efectul scontat, se trece la aplicarea de răşină, şi, în funcţie de modelul ales, vor fi folosite coroane provizorii în timpul necesar creării punţii. De precizat că toate acestea sunt necesare pentru a păstra estetica şi sănătatea elementelor uzate. Următorul pas este cel de testarea a metalului. Practic, întreaga structură metalică a punţii este testată, pentru ca medicul să îşi dea seama dacă aceasta mai are nevoie de ajustări ori dacă trebuie corectată. Aşa cum era de aşteptat, este necesar a se testa culorea, deci ortodontul va lua culoarea dinţilor pacientului şi o va trimite la laborator. La final, se va face testarea punţii şi se vor face ajustările corespunzătoare. Ultimul lucru care mai rămâne de făcut se referă la lipirea punţii, când se acoperă stâlpii polizaţi cu un ciment special şi apoi se fixează puntea în gură.