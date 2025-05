Ochii sunt activi pe tot parcursul zilei, dar timpul pe care îl petreceți în fața ecranelor poate provoca o oarecare tensiune, care duce, uneori, la dureri de cap și poate interfera și cu funcționarea normală a organismului. Ochii umflați, pungile de sub ochi, cearcănele adânci sunt doar câteva dezavantaje ale numărului mare de ore petrecute în faţa ecranului. Medicii sunt de părere că persoanele care stau în faţa ecranelor două sau mai multe ore la rând în fiecare zi au cel mai mare risc de a dezvolta ochi obosiţi. De ce? Pentru că utilizarea computerului stresează ochii mai mult decât citirea materialelor tipărite, deoarece oamenii tind să: clipească mai puțin în timp ce utilizează calculatorul; citesc materiale de la o distanţă sau un unghi mai mic decât ideal; utilizează dispozitive cu contrast slab între text și fundal etc.



Există, însă, nutrienţi care pot ajuta la calmarea şi eliberarea stresului la nivelul ochilor.



Potrivit specialiștilor, vitamina A ajută la reducerea riscului de degenerescență maculară legată de vârstă, o afecțiune oculară comună. În plus, protejează ochiul împotriva razelor solare. De asemenea, vitamina E joacă un rol cheie în menținerea echilibrului optim între antioxidanți și radicalii liberi din organism și menținerea celulelor oculare sănătoase.



În același timp, se recomandă folosirea unor măști de ochi preparate în casă. De exemplu, puteți lua două linguri de lapte răcit. Înmuiați câteva tampoane de bumbac pentru ochi și apoi aplicați-le timp de 15 minute. Acest lucru va menține, de asemenea, zona ochilor departe de uscăciune și cearcăne. Totodată, se poate pune într-un bol niște suc de castraveți și mentă. După aceea, așezați niște tampoane de bumbac în același castron și lăsați-l la rece timp de 5-10 minute. Aplicați tampoanele pe ochi timp de 15 minute.