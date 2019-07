Ridurile de pe frunte vă dau bătăi de cap? Beți multă apă!

Nu există nici o formulă magică prin care să scapi de ridurile de pe frunte. Atacul constant al timpului este probabil cel mai vizibil pe pielea ta. Pe lângă faptul că este cel mai mare organ al corpului, pielea ta reflectă, de asemenea, bunăstarea internă. Deci, frumusețea vine și din interior. Timpul poate fi motivul principal pentru îmbătrânirea pielii, însă nu este singurul responsabil pentru adăugarea de ani pe fața dumneavoastră. Potrivit specialiștilor, pielea își pierde treptat elasticitatea și suplețea din cauza mai multor factori. Unii pot fi controlați, în timp ce alții pot fi evitați. Este posibil să nu poți scăpa complet de îmbătrânirea pielii, dar cu siguranță poți întârzia procesul și poți atenua efectele acestuia, specifică csid.ro. Cea mai ușoară cale de a îndepărta semnele premature ale îmbătrânirii pielii este menținerea pielii bine hidratate prin consumul suficient de lichide. Corpul nostru pierde zilnic apă, în special sub formă de transpirație și urină. Ca urmare, este importantă depunerea eforturilor pentru a înlocui pierderea de lichide în fiecare zi. Dacă pielea nu are hidratarea de care are nevoie, ea va deveni uscată. Pielea uscată este mai susceptibilă la îmbătrânirea prematură, în timp ce pielea bine hidratată este mult mai rezistentă împotriva acesteia. Pentru a preveni formarea ridurilor de pe frunte și nu numai, bea minimum șase sau opt pahare de apă pe zi. Acest lucru ar putea părea ca un lucru simplu, dar face minuni pentru îngrijirea generală a pielii.

