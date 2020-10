Rinita alergică la copii seamănă cu o banală răceală

Dacă cel mic începe să strănute prea des sau dacă are nasul înfundat, îi curge, iar ochii, gura şi pielea dau senzaţia de mâncărime, probabil că suferă de rinită alergică. Această afecţiune se caracterizează printr-o inflamaţie acută sau cronică a mucoasei nazale şi se dezvoltă când sistemul imun devine sensibil şi reacţionează exagerat la ceva din mediu.

Rinita alergică este o inflamaţie acută sau cronică a mucoasei nazale declanşată de un răspuns imun la diverşi alergeni precum polen, păr de animale, acarieni, mucegaiuri şi nu numai. Simptomele nazale la copii sunt similare cu cele de la adulţi. În plus, dacă cei mici dezvoltă simptome ale răcelii în fiecare an, în aceeaşi perioadă, este posibil să se confrunte cu rinita alergică sezonieră.

În general, reacţiile sistemului imunitar dau pacientului o senzaţie de disconfort majoră şi, de cele mai multe ori, pacienţii cu rinită alergică au o calitate a vieţii alterată. Pacienţilor le sunt afectate funcţia olfactivă, gustul şi adesea calitatea somnului.

Potrivit dr. Cristiana Orodel, medic specialist ORL în cadrul Spitalului „Euromaterna”, pentru că în majoritatea cazurilor rinita alergică seamănă cu o răceală banală cu evoluţie îndelungată, oamenii trebuie să ştie cum să le distingă. „Copilul pare frecvent răcit, dar simptomele nu includ febră sau stare de rău. În plus, el are mereu nasul înfundat şi se scarpină la nas sau îi curge mereu nasul. Secreţiile care curg din nasul copilului sunt transparente şi apoase sau cu aspect de albuş de ou. În cazul rinitei alergice, copilul strănută des, de câteva ori pe zi, în reprize de mai multe strănuturi consecutive. Apoi, cel mic respiră mereu sau aproape mereu cu gura deschisă, începe să se scarpine insistent la ochi, care sunt mereu roşii şi umezi. În plus, copilul prezintă tuse persistentă, uscată, fără expectoraţie, are cearcăne albăstrui-violet închise la culoare, aşa numitele cearcăne alergice”, a explicat specialistul. Totodată, el va prezenta frecvent erupţii la nivelul pielii, roşii, reliefate şi care îi produc mâncărime intensă.

Pentru a preveni aceste rinite alergice, cel mai bine este să vă limitaţi expunerea la substanţele care provoacă. În acelaşi timp, dacă rinita nu este prea severă, medicamentele recomandate în astfel de situaţii pot fi suficiente pentru ameliorarea simptomelor. În prezent, puteţi trata rinita alergică prin utilizarea medicamentelor antihistaminice, decongestionante, picături de ochi şi spray-uri nazale. Medicul este cel în măsură să recomande imunoterapia sau alte terapii, în caz de alergii severe.

De asemenea, spray-urile nazale pot fi un tratament eficient pentru rinita alergică, întrucât acestea funcţionează cel mai bine atunci când sunt utilizate de pacienţi. Decongestivele pot fi, de asemenea, utile pentru reducerea simptomelor, cum ar fi umflarea nasului.