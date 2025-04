Spre deosebire de săpunul solid, alegerea unei variante lichide sau spumă este mai igienică, sunt de părere specialiştii. Acest lucru poate fi deosebit de util, în special, în locurile publice sau în casele în care locuiesc mai multe persoane, fiindcă se evită, astfel, contactul cu un săpun pe care l-ar atinge prea mulți oameni. De asemenea, săpunurile lichide și cele sub formă de spumă sunt mult mai populare deoarece nu deshidratează prea mult pielea, lucru extrem de important, mai ales, pentru cei care au un grad crescut de sensibilitate. În plus, produsele lichide sau cele sub formă de spumă au tendința de a menține zona din jurul chiuvetei mult mai ordonată, fără reziduuri și, față de cele solide, sunt mult mai parfumate. Unele studii au arătat că un dezavantaj clar al produsului solid este acela că poate conține pe suprafața sa umedă mai multe bacterii sau ciuperci.



Tocmai de aceea, din acest punct de vedere, se consideră că săpunul lichid și cel spumă pot fi utilizate într-un mod mult mai sigur și igienic, datorită recipientului în care sunt ambalate și care permite furnizarea unei mici doze individuale. În medie, oamenii folosesc 2,3 grame de săpun lichid odată, ceea ce înseamnă că un săpun lichid spumă antibacterian asigură o protecție foarte ridicată împotriva bacteriilor și are un puternic efect antioxidant. La fel ca și săpunul clasic, și varianta lichidă înlătură uleiurile naturale de la nivelul pielii, însă nu usucă pielea atât de mult precum săpunul solid. În plus, formulele actuale au rolul de a curăța pielea de murdărie, dar, în același timp, o și hidratează prin diferitele substanțe pe care le conțin: glicerină, unt de shea, extract de bambus sau ceai verde.