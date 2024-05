De foarte multe ori, femeile ignoră sfaturile specialiştilor şi decid să ducă până la capăt o nouă sarcină, la scurt timp după operaţia de cezariană, chiar dacă acest lucru poate fi riscant pentru ele. Medicii spun că uterul cicatricial este acel uter pe care au avut loc intervenţii chirurgicale, în general deschizându-se cavitatea uterină. Acesta apare cel mai frecvent după o operaţie cezariană, dar poate fi întâlnit şi în alte situaţii.



Medicii susțin că timpul minim între două sarcini este de un an, dacă ați născut natural. În cazul operației cezariană, se recomandă o pauză de doi ani. În timpul celor 12 sau 24 luni, starea de sănătate a femeii se reface complet, menstruația normală se reia după alăptare și mama își recapătă forța fizică necesară celei de-a doua sarcini. „În general, după operaţie, cicatricile sunt segmentare sau segmento-transversale, adică incizia se efectuează în segmentul inferior uterin. Desigur, uterul poate fi cicatricial şi după un avort sau o perforaţie, însă cicatricile segmentare sunt mai puţin riscante în ceea ce priveşte riscul de apariţie a rupturii uterine pe parcursul unei viitoare sarcini, în comparaţie cu cele corporeale”, ne-a declarat dr. Lucian Şerbănescu. În prezent, a precizat specialistul, în majoritatea cazurilor se practică incizii medio-transversale, celelalte tipuri efectuându-se mai rar, în cazuri de maximă urgenţă obstetricală.



Ca urmare, principalul risc pe care un uter cicatricial îl prezintă este ruptura uterină pe parcursul unei alte sarcini sau mult mai frecvent, în timpul unui viitor travaliu.



„De aceea, de cele mai multe ori, cezariana este urmată tot de o naştere prin cezariană, mulţi obstetricieni neasumându-şi riscul unei rupturi uterine. Tocmai de aceea, ca şi indicaţie absolută de operaţie cezariană pe uter cicatricial, nu se recomandă o altă sarcină decât după minim doi ani. Un alt risc major la uter cicatricial este apariţia cazurilor de placentaţie anormală (placenta praevia)”, a explicat medicul.



Trebuie precizat că sarcinile se pot fixa şi pe cicatrici mai vechi sau mai recente, doar că riscurile sunt mai mari în astfel de cazuri. Acesta este şi motivul pentru care cadrele medicale recomandă o altă sarcină după un anumit interval de timp, riscul apariţiei unei rupturi uterine fiind foarte mare mai devreme. În concluzie, femeile care rămân însărcinate înainte de trecerea celor doi ani, se expun la un risc major, iar în plus pot apărea şi riscurile hemoragice. În mod normal, dacă nu sunt complicaţii şi uterul cicatricial are peste doi ani, indicaţia este ca naşterea să aibă loc pe cale naturală, cu o monitorizare atentă din partea medicilor.