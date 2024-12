Scarlatina, la fel ca şi rujeola sau alte boli specifice copilăriei, este întâlnită, cel mai des, la copiii cu vârsta mai mică de zece ani, aceasta fiind o boală eruptivă extrem de contagioasă, declanşată de anumite tipuri de streptococi beta-hemolitici de grup A.



De regulă, aceasta apare în colectivităţile de copii, şi în mod special la preşcolari. La acest moment, mai mulţi copilaşi din grădiniţele constănţene au primit de la medici acest diagnostic şi au fost izolaţi la domiciliu pentru a nu mai intra în contact cu alţi colegi sănătoşi.



Potrivit dr. Mădălina Constantin, medic de familie, boala se răspândeşte, cu mare uşurinţă, pe calea aerului, prin intermediul mâinilor murdare şi a produselor alimentare care au fost contaminate cu streptococ.



„Se spune că o persoană este contagioasă atâta timp cât are streptococul în nas, faringe, pe tegumente. Desigur, dacă este vorba despre o formă uşoară a bolii, copilul poate să stea acasă, dar este necesar ca el să fie complet izolat şi nu în colectivitate, pentru că boala se transmite foarte uşor de la un copil la altul. Bineînţeles, numai medicul este în măsură să stabilească dacă cel mic are sau nu nevoie de internare în spital pentru efectuarea tratamentului”, a explicat medicul.



Înainte de toate, însă, a subliniat dr. Constantin, nu vă speriaţi dacă observaţi că micuţul dumneavoastră are corpul acoperit de erupţii cutanate. În cazul în care el a intrat în contact cu un alt copil care este bolnav, trebuie să ştiţi că incubaţia durează în medie 3-6 zile.



Mergeți de urgență cu copilul la medic!



„Scarlatina îşi face debutul cu o erupţie pe piept sau burtă, înainte de a se răspândi în alte zone. De cele mai mute ori, boala începe cu febră mare, 39-40°C, vărsături, dureri puternice de cap, dar şi abdominale, angină şi erupţie. Boala infecţioasă evoluează în mai multe stadii, caracteristice fiind erupţia şi angina eritematoasă, dar sunt prezente şi depozite pultacee şi adenopatie în gât. Aşa că, dacă vă aflaţi într-o astfel de situaţie, trebuie să luaţi cele mai bune decizii. Ca urmare, dacă cel mic are gâtul roşu, cel mai probabil va refuza mâncarea solidă. În aceste condiţii, îi puteţi da să consume cât mai multe lichide. Dacă, totuşi, copilul dumneavoastră are o erupţie cutanată, însoţită de durere în gât, febră sau ganglioni măriţi ca volum, mergeţi de urgenţă la un medic”, a adăugat specialistul.



Desigur, dacă la şcoala sau grădiniţa pe care o frecventează copilul există şi alte cazuri similare trebuie să anunţaţi acest lucru, pentru a se putea face dezinfectarea mobilierului, astfel încât microbul să nu se împrăştie provocând, astfel, o întreagă epidemie.



Vă întrebaţi dacă există un vaccin pentru aşa ceva, răspunsul este negativ, nu avem vaccin pentru prevenirea apariţiei scarlatinei. De obicei, pediatrul vă va prescrie antibiotice pe care copilul le va lua timp de zece zile. Rolul acestora este de vindecare a infecţiei, deşi în cazul ganglionilor umflaţi şi amigdalelor ar putea dura câteva săptămâni pentru ca cel mic să îşi revină complet. În concluzie, încercaţi pe cât posibil că nu staţi în preajma oamenilor care tuşesc, spre exemplu, întrucât picăturile împrăştiate de o persoană infectată sunt foarte periculoase. În plus, asiguraţi-vă că ţineţi farfuriile, paharele şi vasele copilului bolnav, precum şi periuţa de dinţi, departe de cele ale altor membri ai familiei şi spălaţi-le bine cu apă fierbinte şi săpun.