Nu vă gândiţi că dacă aveţi 25-30 de ani nu puteţi avea varice, pentru că acestea pot apărea la orice vârstă. În general, ele sunt mai frecvente la femei, dar şi bărbaţii pot dezvolta varice. Ce sunt varicele? Numite şi vene varicoase, acestea reprezintă vase de sânge cu o formă neregulată, care se dilată, de culoare verde, albastre sau mov.



Câteodată, acestea sunt înconjurate de mici capilare roşii, cunoscute sub denumirea de vene în pânză de păianjen. Cert este că, atât varicele, cât şi venele în pânză de păianjen se pot forma oriunde pe corp, dar aceste imperfecţiuni apar cel mai frecvent pe picioare sau în regiunea pelvisului.



La ora actuală, venele inestetice, de multe ori numite venectazii, varice, telangiectazii, reprezintă una dintre cele mai frecvente boli ale venelor care afectează în special femeile. Potrivit dr. Marina Olăraşu, deşi de obicei nu sunt însoţite de alte simptome, aspectul neplăcut la vedere este suficient pentru ca cei care se confruntă cu această problemă să opteze pentru scleroterapie pentru a-şi redobândi frumuseţea picioarelor.



În prezent, scleroterapia este o procedură la care apelează multe persoane şi care are rezultate foarte bune în majoritatea cazurilor de tratare a varicozităţilor.



„Aceste semne mai puţin plăcute din punct de vedere estetic apar, în general, la nivelul membrelor inferioare, sub forma unor linii şerpuite de culoare albastră, violet, având un diametru care poate varia de la o persoană la alta. Principala cauză a dezvoltării lor este poziţia verticală în care vă aflaţi cea mai lungă perioada a vieţii, care îngreunează capacitatea venelor principale de a împinge fluxul de sânge spre inimă, dar şi particularităţile moştenite ale sistemului venos. În cazul în care optaţi pentru scleroterapie, trebuie să ştiţi că aceasta este o procedură cu rezultate superioare tratamentelor laser, care sunt şi mult mai costisitoare în cele mai multe cazuri”, a explicat specialistul.



Tratamentul presupune injectarea direct în venă a unui agent sclerozant, care irită mucoasa vasului de sânge, determinând distrugerea peretelui vascular. Pentru a obţine rezultate ideale, sunt necesare injecţii în mai multe puncte şi eventual în mai multe şedinţe, pe parcursul cărora vasul tratat se transformă în ţesut cicatricial şi începe să nu mai fie vizibil.



În cadrul efectuării scleroterapiei, soluţia de sare este injectată cu ajutorul unui ac foarte fin direct în venă. Desigur, este posibil ca în acest moment să apară un disconfort uşor, timp de câteva minute, mai ales atunci când sunt injectate venele mari.



Partea bună a lucrurilor este că procedura în sine durează aproximativ 15 până la 30 de minute. Numărul venelor injectate într-o singură sesiune depinde de mărimea şi localizarea lor, precum şi de starea generală de sănătate a pacientului. Reţineţi, însă! Nu oricine poate începe acest tip de tratament, aşa că mergeţi înainte la medic, pentru a afla care este părerea acestuia vizavi de procedura în sine. Apoi, după aceea, este necesar ca pacienţii să poarte ciorapi de compresie pe o perioadă de una-trei săptămâni după tratament, totodată fiind recomandată şi întreruperea activităţilor sportive timp de câteva zile.